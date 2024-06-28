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無薪假申領補貼五行業適用 每人每月最高可領9,200元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
製造業示意圖。 (新華社)
製造業示意圖。 (新華社)

勞動部昨（27）日公告今年7月1日起延長辦理僱用安定措施，共五大行業適用，公司在公告辦理期間實施無薪假，勞工可申領薪資補貼，降低衝擊，穩定勞雇關係，每人每月最高可領9,200元。

適用的行業包含「橡膠製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等五行業的受僱勞工。

勞動部表示，為穩定勞工就業，去年底公告「橡膠製品製造業」等七行業啟動僱用安定措施，辦理期間自今年1月1日至6月30日，截至6月15日止，已補助252家事業單位共5,222名勞工薪資補貼，核發2,551萬元。

勞動部表示，觀察近期行業別受景氣影響及無薪假情況，評估仍有部分產業受景氣影響尚未完全恢復正常營運，就「橡膠製品製造業」等五行業公告延續辦理僱用安定措施至今年12月31日。

勞動部表示，符合公告業別的受雇勞工，包括全時勞工，或有固定工作日數或時間的部分時間工作勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內，減班休息達30日以上，並由地方勞工主管機關列冊通報，可提出申請，補貼請領月數合併第一次公告辦理期間最長為12個月。

勞動部表示，薪資補貼計算方式為，勞工實施無薪假前一個月至前三個月的平均月投保薪資，及實施無薪假後實際協議薪資差額的50%發給，按月發給，每人每月最高可領9,200元。

例如某全時受僱勞工，平均月投保薪資為4萬5,800元，與雇主協商減班休息期間實際協議薪資為3萬元，可依規定每月申請薪資補貼7,900元。

勞動部 投保薪資 製造業

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