疫後民眾參與活動熱度上升 前五月娛樂稅收8.6億 創高
景氣回升，也帶動娛樂活動，財政部統計處昨（27）日表示，新冠疫情後，民眾參與娛樂活動熱度上升，去年娛樂稅續增16.1％達18.9億元，是2007年以來最佳，今年前五月8.6億元，更寫下歷年同期新高。
觀察各縣市娛樂稅，六都中的台中市、高雄市今年前五月實徵淨額也創同期新高。
新北市則連七年位居第一，主以選物販賣機及高爾夫球場貢獻最多，分別占三成左右；桃園市則因戶外娛樂活動受疫情衝擊較小，2020年在高爾夫球場加持下，稅額躍居第二，新竹縣情況相同，故於2022年首次進入前五名。
至於台北市長久以來皆為藝文活動重鎮，疫情前娛樂稅稅收為全國第二，但疫情期間電影、臨時公演等稅源明顯受到衝擊，名次後退，疫情後受惠於KTV、演唱會市場熱絡，2023年及今年1至5月娛樂稅收均翻倍成長，高居六都之冠。
依《娛樂稅法》規定，於娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額，應依法課徵娛樂稅。從近年趨勢來看，2017年至2019年時，娛樂稅徵收家數從1.7萬家增至2.2萬家，實徵淨額也從16億元增至18.8億元。
到了2020年時，開始受到新冠肺炎疫情影響、民眾出遊意願低，雖然家數維持在2.2萬家，但實徵淨額年減7.1％、減至17.1億元。
2021年時更因疫情三級警戒，娛樂場所關閉或管制，加上部分縣市實施停徵或減徵措施，導致娛樂稅收降至11.6億元，年減32.3％，寫下史上最大減幅，因部分業者疫情期間停業，娛樂稅徵收家數驟降至1.9萬家、減13.7％。
而隨著台灣防守疫情有成、2022年後政策與疫情共存，再加上前一年基期偏低，娛樂稅反彈至16.3億元，年增40.8％。
2023年民眾展開疫後生活，參與娛樂活動熱度上升，稅收續增16.1％、來到18.9億元，為2007年以來最佳，今年前五月8.6億元，更寫下歷年同期最高。娛樂稅徵收家數方面，2022年至今年前五月也穩定回溫，從2萬家逐步增至2.1萬家，已與疫情前相當。
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