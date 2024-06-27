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疫後娛樂稅大復甦！財政部指前5月實徵8.6億元 創同期最高

中央社／ 台北27日電
疫後娛樂稅大復甦，財政部今天指出，今年前5月娛樂稅新台幣8.6億元，創歷年同期最高；其中，台北市受惠於KTV、演唱會市場熱絡，前5月娛樂稅收增幅約1倍，居六都之冠。圖／聯合報系資料照片
疫後娛樂稅大復甦，財政部今天指出，今年前5月娛樂稅新台幣8.6億元，創歷年同期最高；其中，台北市受惠於KTV、演唱會市場熱絡，前5月娛樂稅收增幅約1倍，居六都之冠。圖／聯合報系資料照片

疫後娛樂稅大復甦，財政部今天指出，今年前5月娛樂稅新台幣8.6億元，創歷年同期最高；其中，台北市受惠於KTV、演唱會市場熱絡，前5月娛樂稅收增幅約1倍，居六都之冠。

依稅法規定，在娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額，須課徵娛樂稅。

財政部統計處今天發布統計通報指出，民國110年中因COVID-19疫情三級警戒，娛樂場所關閉或管制，加上部分縣市實施停徵或減徵措施，致全年娛樂稅收降至11.6億元，年減32.3%，為63年有統計資料以來最大減幅。

財政部統計處表示，111年漸朝與疫情共存態勢發展，加上基期偏低，娛樂稅反彈至16.3億元，年增40.8%。112年疫後民眾參與娛樂活動熱度上升，稅收年增16.1%達18.9億元，為96年以來最佳。

統計今年前5月娛樂稅8.6億元，創歷年同期最高，六都中的台中市、高雄市也創同期新高。

此外，財政部統計處表示，娛樂稅徵收家數方面，因部分業者疫情期間停業，致110年底驟降至1.9萬家，年減13.7%；今年5月底恢復至2.1萬家，已與疫情前相當。

觀察主要縣市娛樂稅稅收，財政部統計處指出，新北市連續7年位居第一，主以選物販賣機及高爾夫球場貢獻最多，各占該市3成左右。

桃園市則戶外娛樂活動受疫情衝擊較小，109年在高爾夫球場加持下，稅額躍居第2，新竹縣情況相同，於111年首次進入前5名。

財政部統計處指出，台北市向為藝文活動重鎮，疫情前娛樂稅稅收為全國第2，但疫情期間電影、臨時公演等稅源明顯受到衝擊，名次後退；疫情後受惠KTV、演唱會市場熱絡，112年及今年1至5月娛樂稅收增幅均約1倍，居六都之冠。

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