證交稅成為貢獻主力 財長：今年稅收有機會超徵

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
財政部長莊翠雲。圖／聯合報系資料照片
財政部長莊翠雲。圖／聯合報系資料照片

台股熱、稅收進補，財政部長莊翠雲昨（26）日表示，今年稅收將可達成預算目標，實徵數有機會超過預算數（俗稱超徵），不過仍待9月營所稅暫繳稅款入帳後才會更明朗。

立法院財委會昨日審查《所得稅法》修正草案，莊翠雲出席備詢。國民黨立委賴士葆關注今年稅收情況，他預估今年超徵規模可能約2,000億元。莊翠雲回應，這可能是委員樂觀期望，站在財政部立場也希望稅收好，因為這意味經濟成長的果實。

近年稅收超徵或短徵情形
近年稅收超徵或短徵情形

對於超徵規模，莊翠雲表示，今年前五月稅收約1兆3,263億元，年增6.9%，看起來今年稅收達成預算目標「沒有問題」，實徵數可望超過預算數，不過要等下半年才會明朗。

據財政部統計，累計前五月稅收，包括綜所稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅、關稅、遺產稅、證交稅、牌照稅、娛樂稅、總稅收等，皆創下同期新高。

其中前五月證交稅年增507億元，對總稅收成長貢獻約五成八，是今年稅收成長主力。莊翠雲指出，今年股市熱絡，5月上市櫃股票日均成交值達5,328億元、前五月日均成交值4,822億元，都遠超過財政部去年編列證交稅預算時的推估值，今年證交稅收達成率應該會不錯。

民進黨立委賴惠員質詢，今年5月報稅季已結束，所得稅入帳情況是否符合預期？莊翠雲表示，綜所稅收入成長，有達成預算數；營所稅與預估數相當接近。

國民黨立委顏寬恒關注超徵稅收用途，莊翠雲回應，若今年稅收實徵數比預算數增加，基於財政穩健，主要會先用來減少舉債、增加還債。

國民黨 證交稅 財政部

延伸閱讀

莊翠雲：78%新青安貸款戶購屋房價總額低於1500萬

莊翠雲：今年稅收可達成預算目標 已提前還債1158億

立院初審所得稅法修正 增進扣繳義務人權益保護

推動台美避免雙重課稅 財長：持續溝通

相關新聞

證交稅成為貢獻主力 財長：今年稅收有機會超徵

台股熱、稅收進補，財政部長莊翠雲昨（26）日表示，今年稅收將可達成預算目標，實徵數有機會超過預算數（俗稱超徵），不過仍待...

新北囤房稅比照財部版本 最高稅率4.8%

配合囤房稅2.0，新北市政府昨（26）日於市政會議通過自治條例修正草案，採自住減稅、多屋重稅，囤房最高稅率每戶4.8%，...

房產他益信託五條件享優稅 符合規定身障人士可適用自住稅率課徵房屋稅、地價稅

財政部昨（26）日表示，近期已發布解釋令，不動產他益信託符合五大條件，可視為房地所有權人，也能夠適用自住用稅率課徵房屋稅...

所得稅扣繳修法 過頭關

立法院財政委員會昨（26）日初審通過《所得稅法》修正草案，主要為優惠扣繳制度，加強保護扣繳義務人權益，修法均照行政院提案...

租金列扣惹爭議 立委促檢討

民眾報稅可列報租金扣除額，立委昨（26）日指出，子女若扶養父母、父母名下有房，將無法適用這項扣除額，恐有不公平疑慮，呼籲...

今年稅收有望超徵？ 財長給出答案

財政部長莊翠雲26日指出，今年稅收達成預算數沒有問題，且應該也會超過預算數（即超徵），但還是要等到9月營所稅暫繳後，下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。