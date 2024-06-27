證交稅成為貢獻主力 財長：今年稅收有機會超徵

台股熱、稅收進補，財政部長莊翠雲昨（26）日表示，今年稅收將可達成預算目標，實徵數有機會超過預算數（俗稱超徵），不過仍待9月營所稅暫繳稅款入帳後才會更明朗。

立法院財委會昨日審查《所得稅法》修正草案，莊翠雲出席備詢。國民黨立委賴士葆關注今年稅收情況，他預估今年超徵規模可能約2,000億元。莊翠雲回應，這可能是委員樂觀期望，站在財政部立場也希望稅收好，因為這意味經濟成長的果實。

近年稅收超徵或短徵情形

對於超徵規模，莊翠雲表示，今年前五月稅收約1兆3,263億元，年增6.9%，看起來今年稅收達成預算目標「沒有問題」，實徵數可望超過預算數，不過要等下半年才會明朗。

據財政部統計，累計前五月稅收，包括綜所稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅、關稅、遺產稅、證交稅、牌照稅、娛樂稅、總稅收等，皆創下同期新高。

其中前五月證交稅年增507億元，對總稅收成長貢獻約五成八，是今年稅收成長主力。莊翠雲指出，今年股市熱絡，5月上市櫃股票日均成交值達5,328億元、前五月日均成交值4,822億元，都遠超過財政部去年編列證交稅預算時的推估值，今年證交稅收達成率應該會不錯。

民進黨立委賴惠員質詢，今年5月報稅季已結束，所得稅入帳情況是否符合預期？莊翠雲表示，綜所稅收入成長，有達成預算數；營所稅與預估數相當接近。

國民黨立委顏寬恒關注超徵稅收用途，莊翠雲回應，若今年稅收實徵數比預算數增加，基於財政穩健，主要會先用來減少舉債、增加還債。

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