所得稅扣繳修法 過頭關

立法院財政委員會昨（26）日初審通過《所得稅法》修正草案，主要為優惠扣繳制度，加強保護扣繳義務人權益，修法均照行政院提案版本通過。

所得稅法列為財政部本會期優先法案，今年5月通過行政院會，昨日通過初審，無須交由黨團協商，可望順利三讀。

此次修法最重要的是將扣繳義務人從原本為公司負責人（自然人）改為公司本身（法人），亦即未依規定辦理扣繳的問責對象，也將從公司老闆轉為公司，使扣繳規定更符「事責一致」。

修法也給予非居住者扣繳時限彈性，比照居住者規定，非居住者扣繳稅款繳納、憑單申報及發給期限，遇連續三日以上國定假日可延長五日，舒緩非居住者扣繳作業負荷；也修正違章罰則，給予稽徵機關裁量彈性。

財政部表示，考量居住者扣繳作業是採年度申報，為使扣繳義務人充分了解修正後規定並據以辦理扣繳作業，且相關申報書表及系統也須配合修正，預留適當準備期間。

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