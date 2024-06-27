租金列扣惹爭議 立委促檢討
民眾報稅可列報租金扣除額，立委昨（26）日指出，子女若扶養父母、父母名下有房，將無法適用這項扣除額，恐有不公平疑慮，呼籲財政部修法。財政部長莊翠雲表示，會再思考研議。
莊翠雲昨日赴立法院財委會備詢，民眾黨立委黃珊珊指出，申請新青安貸款不受限父母名下是否有房，但在申報綜所稅、列報租金扣除額時，父母名下有房者將無法認列，有違租稅公平。
實務上常見情況是，父母在中南部有房，子女北漂仍要辛苦租屋，然而報稅時將父母列為扶養親屬，卻因同申報戶名下有房，無法享有租金扣除額。
黃珊珊指出，新青安、所得稅法規範不同，同為成年人購屋與租屋卻有著極大不同，現行稅制難免被認為不公平，財政部應該檢討。
莊翠雲表示，對於立委疑慮，財政部會再思考。
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