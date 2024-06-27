新北囤房稅比照財部版本 最高稅率4.8%

配合囤房稅2.0，新北市政府昨（26）日於市政會議通過自治條例修正草案，採自住減稅、多屋重稅，囤房最高稅率每戶4.8%，建商餘屋逾五年未出售也將適用最高稅率4.8%，接下來將送新北市議會審議。

新北市規劃的囤房稅版本，主要是比照財政部公告的六都參考基準。通過後，有約63萬屋主減稅、13萬屋主加稅，新北市整體房屋稅增加4億元。

囤房稅2.0將於7月1日上路，將反映在明年5月收到的稅單。配合中央修法，各地方政府陸續跟進，例如，新竹縣、新北市都已提出自治條例修法版本，待議會通過。

新北市政府擬具「房屋稅徵收率自治條例」草案，昨日通過市政會議。新北稅捐處表示，此次配合中央《房屋稅條例》修法，採自住減稅、多屋重稅方向修訂新北市的自治條例。

在自住減稅方面，修正後本人、配偶、未成年子女全國僅有一戶自住房屋者，稅率由1.2%降為1%，預估新北市在單一自住減稅方面，約有62萬屋主受惠，每戶減稅約700元。

針對多屋族，已將房屋出租並申報租賃所得達新北市一般租金標準者，及屬於繼承共有房屋者，因已配合政策作有效使用或有效使用困難，可適用較低的差別稅率，四戶以內1.5%、五至六戶每戶2%、七戶以上每戶2.4%。

其餘非自住一般持有者房屋，則課較高的差別稅率，二戶以內為3.2%、三至四戶每戶3.8%、五至六戶每戶4.2%、七戶以上每戶4.8%。

至於建商餘屋方面，稅捐處表示，新北市建商待銷售房屋77%會在一年內銷售完畢，86%在二年內銷售完畢，截至目前，持有二年以上待售房屋僅約100餘戶，為鼓勵建商加速釋出房屋，參照財政部基準，以待銷售房屋的持有期間按差別稅率課徵，一年內每戶2%；超過一年、二年以內每戶2.4%；逾二年、四年內每戶3.6%；逾四年、五年內每戶4.2%；超過五年每戶4.8%。

稅捐處預估，此次修正後，整體將有45.6%、約63萬屋主稅負減少、9.4%約13萬屋主稅負增加，整體稅收增加約4億元。

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