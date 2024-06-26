今年稅收有望超徵？ 財長給出答案

財政部長莊翠雲26日指出，今年稅收達成預算數沒有問題，且應該也會超過預算數（即超徵），但還是要等到9月營所稅暫繳後，下半年才會比較明朗。

立法院今日審查所得稅法部分條文修正草案，莊翠雲列席，並備質詢。會中國民黨立委賴士葆問及今年是否超徵數達到2,000多億元。對此，莊翠雲表示，這是可能是委員樂觀的期望，財政部也希望稅收好，因為代表經濟成長的果實。

莊翠雲說明，今年因股市交投熱絡，前五月股市日均量逾4,000億元，有時還會超過5,000億元，高於財政部編列證交預算時的假設日均值，因此證交稅達成預算情況不錯。

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