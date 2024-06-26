快訊

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

調換貨免稅進口 留意期限

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部關務署基隆關表示，廠商進口貨物後，發現品質不符或損壞而須換貨，可向海關申請調換貨物免稅進口，不過應留意期限，以免造成損失。

基隆關表示，曾有廠商進口貨物，經通關放行提領後，發現品質不符，依規定向海關申請賠償調換的貨物免稅進口，海關核准後，廠商因逾限申請展延，導致依法仍應課徵進口稅費，造成損失。

基隆關解釋，依《關稅法》規定，賠償或調換進口貨物，應自海關通知核准隔日起六個月內報運進口，如因事實需要，在期限屆滿前可申請延長，延長以六個月為限。所謂「報運進口」，是指報關，而非運抵輸入口岸，廠商要特別留意。

基隆關表示，進口貨物放行提領後，發現損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人可向海關申請賠償或調換進口免徵關稅，但以在原貨物進口隔日起一個月內，或機器設備在安裝就緒試車隔日起三個月內申請核辦，並留意申請展延期限，以免權益受損。

免稅 海關 關稅

延伸閱讀

FT：陸企轉進馬來西亞投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

加拿大跟進美歐 將加徵陸製電動車關稅

加拿大擬對中國製電動車加關稅 將展開30天諮詢期

又傳4中國理工學生被海關盤問10小時 最後3人被遣返

相關新聞

入境免稅額 調高至3.5萬元

民眾小確幸來了，財政部關務署昨（25）日表示，民眾出國購物回台，入境免稅額自今（26）日起調高至3.5萬元。關務署評估，...

繼承獨資商號存貨、資產 免稅

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承獨資商號一併取得的存貨、固定資產，依規定不需要開立發票、繳納營業稅。

調換貨免稅進口 留意期限

財政部關務署基隆關表示，廠商進口貨物後，發現品質不符或損壞而須換貨，可向海關申請調換貨物免稅進口，不過應留意期限，以免造...

小商家導入行動支付 享優稅

財政部高雄國稅局表示，導入行動支付的小規模營業人享有租稅優惠，明年底前，每月銷售額即使達20萬元，仍可按1%稅率查定課徵...

入境免稅額調高至3.5萬 6月26日生效

35年未調整的入境免稅額度，明（26）日起調高。財政部關務署今天宣布，入境旅客攜帶行李物品免稅額度調高至3萬5千元。

經長：速簽台美避免雙重課稅協定

經濟部長郭智輝上任後首度率團訪問美國，他於美國時間23日晚間出席駐美代表接待酒會時表示，企業海外布局關注成本、租稅負擔，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。