調換貨免稅進口 留意期限
財政部關務署基隆關表示，廠商進口貨物後，發現品質不符或損壞而須換貨，可向海關申請調換貨物免稅進口，不過應留意期限，以免造成損失。
基隆關表示，曾有廠商進口貨物，經通關放行提領後，發現品質不符，依規定向海關申請賠償調換的貨物免稅進口，海關核准後，廠商因逾限申請展延，導致依法仍應課徵進口稅費，造成損失。
基隆關解釋，依《關稅法》規定，賠償或調換進口貨物，應自海關通知核准隔日起六個月內報運進口，如因事實需要，在期限屆滿前可申請延長，延長以六個月為限。所謂「報運進口」，是指報關，而非運抵輸入口岸，廠商要特別留意。
基隆關表示，進口貨物放行提領後，發現損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人可向海關申請賠償或調換進口免徵關稅，但以在原貨物進口隔日起一個月內，或機器設備在安裝就緒試車隔日起三個月內申請核辦，並留意申請展延期限，以免權益受損。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 未來3年房市不確定！建築融資年增率再縮水 近7年新低
▪ 「囤房稅2.0」七月上路 北市不動產仲介公會理事長：多屋族三招因應
▪ 5月房貸餘額破紀錄、建商推案信心卻萎縮 央行解密
▪ 網紅帶動炒房 內政部：不當行銷手法最高可罰五千萬
▪ 全國瘋買房？上半年預售快銷案賣破百件、年增近二倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言