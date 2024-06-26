調換貨免稅進口 留意期限

財政部關務署基隆關表示，廠商進口貨物後，發現品質不符或損壞而須換貨，可向海關申請調換貨物免稅進口，不過應留意期限，以免造成損失。

基隆關表示，曾有廠商進口貨物，經通關放行提領後，發現品質不符，依規定向海關申請賠償調換的貨物免稅進口，海關核准後，廠商因逾限申請展延，導致依法仍應課徵進口稅費，造成損失。

基隆關解釋，依《關稅法》規定，賠償或調換進口貨物，應自海關通知核准隔日起六個月內報運進口，如因事實需要，在期限屆滿前可申請延長，延長以六個月為限。所謂「報運進口」，是指報關，而非運抵輸入口岸，廠商要特別留意。

基隆關表示，進口貨物放行提領後，發現損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人可向海關申請賠償或調換進口免徵關稅，但以在原貨物進口隔日起一個月內，或機器設備在安裝就緒試車隔日起三個月內申請核辦，並留意申請展延期限，以免權益受損。

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