小商家導入行動支付 享優稅

財政部高雄國稅局表示，導入行動支付的小規模營業人享有租稅優惠，明年底前，每月銷售額即使達20萬元，仍可按1%稅率查定課徵營業稅，並免用統一發票。不過高雄國稅局也提醒，除了營業人自行申請停用租稅優惠外，有三種情形可能導致無法適用優稅，且一年內不得再申請適用。

第一，營業人在實體商店銷售貨物或勞務，拒絕消費者使用智慧型行動載具（行動支付）付款；第二，營業人接受兩家以上行動支付業者金流服務者，未分別或未全部委託行動支付業者提出申請；第三，營業人未經受委託的行動支付業者，按季提供前一季各月行動支付銷售額資料給國稅局。

國稅局提醒，小規模營業人經核准適用這項租稅優惠後，在民眾結帳時，應主動提醒消費者可使用行動支付裝置付款。