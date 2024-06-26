繼承獨資商號存貨、資產 免稅

財政部高雄國稅局表示，民眾繼承獨資商號一併取得的存貨、固定資產，依規定不需要開立發票、繳納營業稅。

高雄國稅局說明，一般情況下，民眾轉讓獨資商號時，將餘存貨物、固定資產也轉手，此時應開立統一發票、報繳營業稅。近期有民眾詢問，父親死亡後留下一間使用統一發票的獨資商號，打算子承父業，繼承後繼續經營，向國稅局詢問，在申請變更獨資商號負責人時，是否需要針對繼承的餘存貨物、固定資產開立發票？

國稅局表示，根據財政部過去函釋，獨資組織的營業人因負責人死亡，由繼承人繼續經營，並申請變更負責人，繼承人所繼承的餘存貨物及固定資產，並不屬於營業稅法規定「銷售貨物」範圍，依規定免課營業稅。

國稅局舉例，獨資商號負責人甲君死亡，繼承人乙君繼續以獨資組織方式經營，申請變更負責人為乙君，則乙君繼承的貨物及固定資產，免視為銷售貨物課徵營業稅。但若乙君在成為負責人後，再將這家獨資商號轉讓給友人丙君，則乙君應針對獨資商號的餘存貨物及固定資產，依規定開立統一發票、報繳營業稅。

國稅局提醒，若僅是單純的獨資組織轉讓或變更負責人，原負責人將存貨及固定資產移轉給新組織或新負責人的行為，就應視為銷售貨物。此外，使用統一發票的獨資商號，若變更負責人，雖然商號名稱及營業人統一編號未變更，但前後任負責人已分屬不同權利主體，在申請變更當期，應各自負擔營業稅申報義務。

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