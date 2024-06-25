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入境免稅額調高至3.5萬 6月26日生效

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
35年未調整的入境免稅額度，明（26）日起調高。財政部關務署今天宣布，入境旅客攜帶行李物品免稅額度調高至3萬5千元。圖／本報系資料照片
35年未調整的入境免稅額度，明（26）日起調高。財政部關務署今天宣布，入境旅客攜帶行李物品免稅額度調高至3萬5千元。圖／本報系資料照片

35年未調整的入境免稅額度，明（26）日起調高。財政部關務署今天宣布，入境旅客攜帶行李物品免稅額度調高至3萬5千元。

現行「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規範入境旅客攜帶自由或家用行李物品（管制品及菸酒除外），每人免稅額2萬元，超過免稅額應申報，但有明顯帶貨營利行為，或者經常出入境，且有違規紀錄者不適用。

不過，免稅額2萬元上限1989年制定至今未曾調整，民眾反應30年來物價指數升高，希望調高免稅額。

財政部關務署今年4月1日預告修法，將額度調整至3萬5千元，5月底已完成法案預告程序；依中央法規標準法規定，在發布修正日（6/24）起算至第3日（6/26）起生效。

免稅額 財政部

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