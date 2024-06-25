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死亡前兩年贈與 併入遺產

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
死亡前兩年贈與，併入遺產。示意圖。 聯合報系資料照
死亡前兩年贈與，併入遺產。示意圖。 聯合報系資料照

納稅義務人辦理遺產稅申報時，應確認被繼承人「死亡前兩年內」贈與財產對象，如果符合《遺產及贈與稅法》規定，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，都應以「死亡時」的財產價值併入遺產總額申報。

財政部南區國稅局表示，民眾申報遺產稅時，常會漏報死亡前兩年內贈與配偶或子女的財產，或誤以「贈與時」的價值併入遺產申報等常見兩種錯誤。

依據遺贈稅法規定，被繼承人死亡前兩年內贈與包括被繼承人配偶、被繼承人依民法規定的各順序繼承人、各順序繼承人配偶等個人財產時，應在被繼承人死亡時，視為被繼承人遺產，併入遺產總額，依法徵稅。

國稅局表示，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶等親屬財產，無論贈與時是否申報或繳納過贈與稅，都應視為被繼承人遺產，併課遺產稅，贈與財產價值的計算，依規定應以被繼承人「死亡時」時價為準。

舉例來說，被繼承人甲君死亡前兩年內贈與上市櫃A公司股票給配偶乙君2萬股、其子丙君1萬股及姪子丁君1,000股，「贈與日」收盤價為50元，贈與價值為55萬元、及不計入贈與總額100萬元。

甲君死亡日，A公司股票收盤價已漲為70元，則繼承人計算甲君死亡前兩年內贈與A公司股票遺產價值時，除了姪子丁君非屬民法規定的各順序繼承人，其受贈財產不會被視為甲君遺產外，包括配偶乙君、子女丙君受贈股票，應按死亡日的價值210萬元併入甲君遺產課稅。

國稅局提醒，納稅人辦理遺產稅申報，應確認被繼承人死亡前兩年內贈與財產對象，如果符合遺贈稅法規定，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，都應以「死亡時」財產價值併入遺產總額申報。

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