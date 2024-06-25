承攬工程留意開發票時點

財政部南區國稅局表示，使用統一發票的營業人承攬工程，要留意開立發票的時間點。如屬於「工料全包」方式對外承包工程的包作業，依規定，應在工程合約所載每期應收價款時開立統一發票。

國稅局近期發現不少使用統一發票營業人在承攬工程，也就是傳統的小包等包商作業時，會漏開統一發票。國稅局指出，這類營業人都必須依規定，在工程合約內所載的每期工程款時，開立發票。

舉例來說，甲承包商為使用統一發票的營業人，包工包料承攬乙君房屋裝修工程，合約載明乙君應依工程進度分三期給付工程款，乙君未依約按期付款，甲承包商因未收到工程款，而未開立統一發票，經國稅局查獲甲承包商違反規定，除追繳營業稅外，並依規定處罰。

國稅局提醒，使用統一發票營業人若有承攬工程，均須依規定時限開立發票。

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