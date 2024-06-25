快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

承攬工程留意開發票時點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，使用統一發票的營業人承攬工程，要留意開立發票的時間點。如屬於「工料全包」方式對外承包工程的包作業，依規定，應在工程合約所載每期應收價款時開立統一發票。

國稅局近期發現不少使用統一發票營業人在承攬工程，也就是傳統的小包等包商作業時，會漏開統一發票。國稅局指出，這類營業人都必須依規定，在工程合約內所載的每期工程款時，開立發票。

舉例來說，甲承包商為使用統一發票的營業人，包工包料承攬乙君房屋裝修工程，合約載明乙君應依工程進度分三期給付工程款，乙君未依約按期付款，甲承包商因未收到工程款，而未開立統一發票，經國稅局查獲甲承包商違反規定，除追繳營業稅外，並依規定處罰。

國稅局提醒，使用統一發票營業人若有承攬工程，均須依規定時限開立發票。

國稅局 營業稅 統一發票

延伸閱讀

新建股東會／通過不配股利 上半年工程承攬達110億元達標

森崴能源衝刺離岸風電 4000噸重吊船正式抵台

敲碗紙風車第3輪368兒童藝術工程 屏東佳冬湧捐款

視察大湖排水工程 陳其邁盼改善多年積淹水問題

相關新聞

經長：速簽台美避免雙重課稅協定

經濟部長郭智輝上任後首度率團訪問美國，他於美國時間23日晚間出席駐美代表接待酒會時表示，企業海外布局關注成本、租稅負擔，...

死亡前兩年贈與 併入遺產

納稅義務人辦理遺產稅申報時，應確認被繼承人「死亡前兩年內」贈與財產對象，如果符合《遺產及贈與稅法》規定，不論贈與時有無申...

以物抵債 開發票有眉角

財政部高雄國稅局表示，債權人為保全債權，自行拍賣或變賣債務人的動產抵押物，若債權人、債務人都是使用統一發票的營業人，都應...

承攬工程留意開發票時點

財政部南區國稅局表示，使用統一發票的營業人承攬工程，要留意開立發票的時間點。如屬於「工料全包」方式對外承包工程的包作業，...

房貸轉貸列報 有前提

財政部高雄國稅局表示，民眾列報購屋借款利息扣除額時，每一申報戶以一屋為限，最多不能超過30萬元，若有轉貸情況，符合一定條...

優化扣繳稅制修法 八點聚焦

立法院財政委員會本周將審查《所得稅法》修正草案，重點為優化扣繳制度，立法院法制局對此提出八大建議，包含釐清信託扣繳規定、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。