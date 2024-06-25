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以物抵債 開發票有眉角

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局表示，債權人為保全債權，自行拍賣或變賣債務人的動產抵押物，若債權人、債務人都是使用統一發票的營業人，都應開立銷貨發票給買受人及債權人。

高雄國稅局舉例，債權人甲貿易商為保全債權，將乙貿易商設定動產抵押權的車輛，公開拍賣給丙公司，拍定價格100萬元。

甲、乙皆為使用統一發票的營業人，甲公司應開立銷售金額（含稅）100萬元的發票交給丙公司；在收到丙公司支付價金時，則要通知乙公司，開立銷售金額統一發票100萬元給甲公司，作為進項憑證。

國稅局解釋，依規定，債權人為保全債權，自行拍賣或變賣債務人的動產抵押物或質押物，屬於《營業稅法》規定，將貨物所有權移轉給他人以取得代價，屬於銷售貨物行為，應依法開立銷售憑證交給買受人（即前述案例的丙公司）。

保全 國稅局 統一發票

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