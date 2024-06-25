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經長：速簽台美避免雙重課稅協定

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝。 聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。 聯合報系資料照

經濟部長郭智輝上任後首度率團訪問美國，他於美國時間23日晚間出席駐美代表接待酒會時表示，企業海外布局關注成本、租稅負擔，呼籲美國加速完成台美避免雙重課稅協定相關立法。

此外據了解，郭智輝此行，已排定將在舊金山與美超微創辦人梁見後會面。

郭智輝此次率領企業領袖團訪美，參加選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），我國駐美代表俞大㵢在美國當地時間23日晚間設宴接待。

經長郭智輝上任後首度訪美
經長郭智輝上任後首度訪美

郭智輝於晚宴上受訪指出，隨著台積電赴美投資設廠，帶動半導體供應鏈一同赴美，美國可說是台灣最重要的夥伴，希望此行能與美國重要廠商、公協會多互動，介紹台灣新政府的政策，深化台美經貿交流。

他並說，經濟部也與美國在台協會合作，另組半導體、新創團來美國交流，洽談合作機會，展現台灣不只有製造實力，也有卓越創新能量。

郭智輝在晚宴致詞或受訪時皆提及，台灣中小企業相當有彈性且靈活，也展現發展跨國貿易或對外投資布局的企圖心，但許多中小企業推動海外布局時，對於成本、租稅負擔較敏感，這就是推動台美簽署避免雙重課稅協定（ADTA）的原因，呼籲ADTA盡快完成立法。

外界關切郭智輝此次美國行程，是否會拜會哪些美國科技大廠？郭智輝回應，台灣具有半導體、AI供應鏈，世界九大科技巨頭日前都參加今年的台北國際電腦展，並接連宣布加碼在台投資，包括英特爾、高通、輝達、超微、美超微等，他此行當然有這些名單要去拜訪。

經濟部先前表示，此次美國在台協會籌組SelectUSA台灣代表團，涵蓋半導體、化工、電子資通訊、生技、機械、航太及金融服務等產業。AIT亦籌組分團，邀集我企業、智庫及大專院校等推派代表，參訪美國各州以建立完整產業生態系為目標的「科技中心」（Tech Hubs）。

經部表示，郭智輝上任後積極推動「境外關內」等政策，未來規劃透過「大廠帶小廠」引領台灣產業供應鏈到美國拓展商機、建立海外生產園區。台美理念相近，經濟部將持續協助業者走向世界。

半導體 美國在台協會

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