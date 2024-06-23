八大行庫作新青安KYC 查人頭戶六大重點入列

財政部在日前已對外公開宣布對新青安精進的三大措施，其中特別對「貸前徵審」指出，要求八大行庫須落實銀行公會所頒布的「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」，銀行公會所頒布的整套規定，也成為未來行庫查人頭戶的最高指導原則，相關規定也受到外界高度矚目。

銀行業者指出，在2022年金管會已指示銀行公會研提打炒房的相關人頭戶機制，銀行公會隨即在2022年7月訂定上述的防範人頭戶及投資客炒房機制。根據這套機制，未來對新青安貸款戶的KYC重點，包括了案件來源、地緣關係、購屋交易流程、收入來源、自備款來源、支付能力與工作收入是否相當這六大重點，來看借款戶是否為人頭戶，這六大重點也將牽動到之後貸後管理的重點查核。

所謂的案件來源，亦即如果是建商、仲介、代銷、代書來的申貸案，就會特別小心；而在購屋交易流程上，也會確認借戶是否為建商、代銷，或仲介業者的關係戶（例如股東或是員工），此外借戶有第三人陪同申請或對保的話，銀行員亦須提高警覺。

大型行庫主管指出，銀行公會先前發函給全體國銀的15種申貸案件疑似人頭戶的可疑態樣，有些和企業戶有關，但有些對新青安查人頭戶仍可派得上用場，主要可依擔保品本身、借款戶、保證人所呈現的樣態，歸類成三大類型：一、擔保品本身：新建案銷售多年，但卻銷售率低，卻突然有多筆建案成交來辦理貸款；另外，若是中古屋，借戶的房屋標的在短期內被多次轉手交易頻繁，或買賣價格偏離行情價，也會被調查；而貸款戶購買的不動產，與其戶籍地或工作地沒有明顯地緣關係。

二、保證人本身：一個人已當多筆房貸保證人。

三、借戶本身：若提供的戶籍地、電話或電郵等通訊方式與其他借戶相同，或是借款戶的頭期款資金來自第三人但無法佐證與對方的關係，或是借款戶的戶頭突然有大筆資金，和其本來的薪資所得並不對稱，或是借款戶報稅所得偏低而且其報稅所得，並沒有其聲稱的任職公司的所得來源。同時銀行也會檢視，若有建商開立支票退給借戶款項的異常情況，就有「假買賣合約」的嫌疑。

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