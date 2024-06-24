房貸轉貸列報 有前提

財政部高雄國稅局表示，民眾列報購屋借款利息扣除額時，每一申報戶以一屋為限，最多不能超過30萬元，若有轉貸情況，符合一定條件也可列報。

高雄國稅局表示，符合以納稅人本人、配偶或受扶養親屬名義登記的房屋，在課稅年度辦理完成戶籍登記，且無出租、供營業或執行業務使用，可在申報綜所稅時，申報房貸利息列舉扣除額。

國稅局表示，當年度如改向另一家金融機構借款，來償還原來購屋借款，則在原借款未償還額度內支付的利息，也可核實減除。

舉例來說，林先生2022年購買自住房屋時，向A銀行借款800萬元，利率2％，後來發現B銀行利率僅1.8％，決定轉貸，因借款期間不重複，且符合自住條件，申報時可同時列報A、B銀行利息，但計算B銀行利息時要留意，在原借款未清償範圍內的利息支出才可合併列報。

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