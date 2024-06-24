優化扣繳稅制修法 八點聚焦

立法院財政委員會本周將審查《所得稅法》修正草案，重點為優化扣繳制度，立法院法制局對此提出八大建議，包含釐清信託扣繳規定、對機關與事業不應差別待遇、扣繳規定應精簡明確等。

所得稅法修法是財政部本會期優先法案，於今年5月通過行政院會，修法主要將扣繳義務人從原本為公司負責人（自然人），改為公司本身（法人），亦即未依規定辦理扣繳的問責對象，將從公司老闆轉為公司，使扣繳規定更符合「事責一致」。

過去曾有興櫃公司因一時疏忽，在給付大陸公司貨款時漏未辦理扣繳，被國稅局查獲，這筆帳算到扣繳義務人，也就是公司董座頭上，遭國稅局開罰上億元。外界對於扣繳義務人事責不一致屢有質疑，財政部因而啟動修法。

所得稅法修正草案 圖／經濟日報提供

此外在日本商會建議下，修法給予非居住者扣繳時限彈性，比照居住者相關規定，非居住者扣繳稅款繳納、憑單申報及發給期限，遇連續三日以上國定假日可延長五日，舒緩非居住者扣繳作業負荷；另外也修正違章罰則，給予彈性。

立法院財委會本周排審這項修法，立法院法制局所提評估報告中，對修法提出八點建議。

包括再釐清信託行為受託人扣繳規定；所得稅扣繳義務人的外國立法例；扣繳義務人及納稅義務人的規定應精簡明確；對機關與事業不應差別待遇；應納稅款加計利息計徵規定，應回歸稅捐稽徵法統一規範；違反扣繳義務罰責的外國立法例；違反扣繳義務應屬行為罰；修正條文施行日期規定，應依體例予以統一。

立院報告指出，所得稅法修法增訂行政法人、信託行為受託人，因管理、處分信託財產給付屬扣繳範圍所得時，應依規定扣繳稅款，法制局認為應釐清相關規定。

對於修正扣繳義務人範圍，研究報告認為，扣繳義務人及納稅義務人的規定，應精簡明確，應以具有給付所得義務的債權人為扣繳義務人，無論型態為機關、學校、團體或事業等皆應如此。

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