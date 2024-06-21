財政部：第3季發行公債1,100億元 國庫券暫不發行
財政部21日公告公債發行計畫，今年第3季預定發行4期公債，金額共1,100億元，包括7月增額發行5年期公債300億元、8月增額發行10年期公債300億元及9月新發行5年期及20年期公債各250億元。
公債發行明細包括，7月份增額發行「113甲5期」公債300億元，5年期，於7月11日（周四）標售，7月16日（周二）發行；8月份增額發行「113甲7期」公債300億元，10年期，於8月15日（周四）標售，8月20日（周二）發行；9月份：新發行「113甲8期」公債250億元，5年期，於9月10日（周二）標售，9月13日（周五）發行。
以及新發行「113甲9期」公債250億元，20年期，於9月20日（周五）標售，9月25日（周三）發行。另外，隨5、6月大筆稅款入帳，財政部國庫署表示，為支應國庫資金調度需求，第3季必要時才會發行國庫券。
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