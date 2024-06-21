財部：中央政府首檔永續債 有望116年發行
財政部今天表示，中央政府有望在民國116年發行永續債，可能的建設標的為國立大學綠色建築，供學生住宿使用，發行規模、年期目前尚未定案。
永續債屬於乙類公債，籌募資金用於具有自償性的公共建設，未來營運收益作為還本付息的財源，與一般的公債（甲類公債）是用編列預算支付本息的情況不同。
財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會，公告113年度第3季公債發行明細。她指出，7月至9月預定發行公債金額共新台幣1100億元，均為甲類公債，包含7月發行300億元5年期、8月300億元10年期，以及9月250億元5年期、250億元20年期。
馬小惠指出，為支應國庫資金調度需求，113年度第3季必要時將發行國庫券。
馬小惠進一步表示，中央政府今年上半年公債發行規模達3130億元，加計第3季的1100億元，共計4230億元，儘管第4季發債明細尚未出爐，但預期全年發行規模將超越112年度的4780億元。
同時，目前國內政府機關發行永續債，僅有台北市、高雄市等地方政府，媒體關切中央發行時程。馬小惠指出，永續債的門檻條件相當高，目前預計有望116年發行，可能的建設需求為國立大學學生宿舍，但發行時點距今仍有一段期間，因此規模、年期尚未定案。
此外，馬小惠也在會中表示，隨5、6月大筆稅款入帳，政府會優先還債，目前全年債務還本1100多億元已執行完畢，據國債鐘最新統計，平均每人負擔債務下降至25.9萬元。
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