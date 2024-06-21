納保諮詢會 提 CFC 稅務建言

經濟日報／ 記者余弦妙╱台北報導

財政部昨（20）日召開納稅者權利保護諮詢會，與會委員提出建言，建議延長個人或營利事業CFC（受控外國企業）制度國外稅額扣抵年限。

昨日納保諮詢會由財政部政務次長李慶華代理主持，就各項稅政議題徵詢委員意見，與會委員主要提出兩建言。第一，建議稅捐裁處書增設「理由」欄位，或在現有裁處書「違章責任」欄位增加理由論述，以利受處分人明瞭稅捐機關裁處罰鍰的理由及事證憑據，減少紛爭。

第二，建議比照行政程序法人民公法上請求權時效為十年，將個人或營利事業CFC制度國外稅額扣抵年限，由現行五年調整為十年，以維護納稅者權益。

財政部表示，納保諮詢會是依《納稅者權利保護法》設立，邀請專家學者及公會團體提供諮詢意見，作為訂定稅制稅政的重要參考。

李慶華 財政部

延伸閱讀

推升房價難辭其咎？專家議「新青安」：美意卻成雙面刃

新青安熱潮不減！上月撥貸首破八千戶 金額636億元創新高

財劃法修正 下會期再戰 立院審查未進入逐條討論

中獎發票PO網 小心盜領

相關新聞

綜所稅補申報兩個管道 稅額試算通知書案件可在9月10日前補報

報稅季已在5月結束，財政部南區國稅局表示，民眾若因疏忽或忙碌錯過綜所稅申報期間，有兩種方式可以補申報，一種是稅額試算通知...

遺產協議分割不課贈與稅 分得較少財產者 沒有繼承人間相互贈與問題

財政部南區國稅局指出，民眾辦理遺產分割登記，無論繼承人之間如何協議分割，都不會產生課徵贈與稅問題。

公司變更會計年度 須事先報准

財政部南區國稅局表示，公司若要變更會計年度，記得須事先報經核准，另外也要留意變更會計年度後的所得稅申報相關規定。

納保諮詢會 提 CFC 稅務建言

財政部昨（20）日召開納稅者權利保護諮詢會，與會委員提出建言，建議延長個人或營利事業CFC（受控外國企業）制度國外稅額扣...

財劃法修正 下會期再戰 立院審查未進入逐條討論

立法院財政委員會昨（19）日審查《財政收支劃分法》修法，未進入逐條討論，修法可能留待下會期再戰。不過財委會通過臨時提案，...

會計師提醒 跨國併購 留意最低稅負制

全球最低稅負制（GloBE）今年上路，勤業眾信稅務部資深會計師廖哲莉表示，GloBE對跨國企業併購交易也將產生重大影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。