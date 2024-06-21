納保諮詢會 提 CFC 稅務建言

財政部昨（20）日召開納稅者權利保護諮詢會，與會委員提出建言，建議延長個人或營利事業CFC（受控外國企業）制度國外稅額扣抵年限。

昨日納保諮詢會由財政部政務次長李慶華代理主持，就各項稅政議題徵詢委員意見，與會委員主要提出兩建言。第一，建議稅捐裁處書增設「理由」欄位，或在現有裁處書「違章責任」欄位增加理由論述，以利受處分人明瞭稅捐機關裁處罰鍰的理由及事證憑據，減少紛爭。

第二，建議比照行政程序法人民公法上請求權時效為十年，將個人或營利事業CFC制度國外稅額扣抵年限，由現行五年調整為十年，以維護納稅者權益。

財政部表示，納保諮詢會是依《納稅者權利保護法》設立，邀請專家學者及公會團體提供諮詢意見，作為訂定稅制稅政的重要參考。

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