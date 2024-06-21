遺產協議分割不課贈與稅 分得較少財產者 沒有繼承人間相互贈與問題

財政部南區 國稅【國稅】我國現行的租稅結構，依照憲法及財政收支劃分法的規定，區分為國稅及直轄市、縣（市）稅（地方稅）二種。國稅又稱中央稅是由中央機關負責徵收，共有九種，包括所得稅、遺產稅及贈與稅、貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅、關稅、營業稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅，除了關稅及進口的營業稅、貨物稅由海關負責徵收，其他的國稅由財政部各區國稅局辦理。 局指出，民眾辦理遺產分割登記，無論繼承人之間如何協議分割，都不會產生課徵贈與稅問題。

南區國稅局表示，近來常有民眾詢問，繼承人未依民法應繼分辦理遺產分割，分得少的人，是否需要向國稅局申報贈與稅？若要繳贈與稅，是否可向法院拋棄繼承？

常見分割遺產樣態贈與稅問題

國稅局指出，《民法》有規定「應繼分」，翻譯成白話文就是應該繼承的份額，這項規定目的是在繼承權發生糾紛時，可確定繼承人應得權益。

若是繼承人間自行協議分配，有些繼承人取得的遺產比應繼分計算的遺產更多，民法並未給予限制。

國稅局解釋，繼承人經協議所取得遺產的多寡，不用與應繼分比較，沒有繼承人間相互贈與的問題，因此，也無須因為擔憂被課贈與稅而拋棄繼承。

國稅局舉例，若甲君死亡時，有銀行遺產存款2,000萬元，繼承人為配偶及二位子女，雖然依民法應繼分規定，三人平均分配，各自應取得三分之一的遺產，但子女考量母親健康狀況不佳，需要龐大醫療費用，經過協議，母親分得1,500萬元，保障未來生活開銷，二位子女各分得250萬元。

這種情況下，母親雖取得比應繼分更多的遺產，但屬於繼承人間的協議，不會造成繼承人相互間贈與的問題。

國稅局強調，繼承人在繳清遺產稅後，持繳清證明，辦理遺產繼承分割登記，無論繼承人間如何分割遺產，均不課徵贈與稅，但繼承後再無償移轉仍涉有贈與，就應依法課徵贈與稅。

另外有種情況，父母可能偏愛某位子女，生前透過預立遺囑，將財產留給單一子女，其他子女透過訴訟爭取權益，爭取到特留分，特留分的移轉也非屬贈與稅範圍。

官員表示，死後將財產全部遺贈給某位繼承人，導致其他繼承人法定特留分受侵害，依法請求由遺贈財產中扣減時，原取得全部遺產繼承人須返還財產給其他繼承人部分，仍屬分割範疇，不屬於贈與。

例如，父親預立遺囑將遺產全部留給長子，兩名女兒提起訴訟，爭取遺產，經法院判決後，兩名女兒取得特留分，長子因此從遺產中交付特留分給兩名姊妹，這種行為仍屬於分割，不課贈與稅。

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