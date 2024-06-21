綜所稅補申報兩個管道 稅額試算通知書案件可在9月10日前補報

報稅季已在5月結束，財政部南區 國稅【國稅】我國現行的租稅結構，依照憲法及財政收支劃分法的規定，區分為國稅及直轄市、縣（市）稅（地方稅）二種。國稅又稱中央稅是由中央機關負責徵收，共有九種，包括所得稅、遺產稅及贈與稅、貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅、關稅、營業稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅，除了關稅及進口的營業稅、貨物稅由海關負責徵收，其他的國稅由財政部各區國稅局辦理。 局表示，民眾若因疏忽或忙碌錯過綜所稅申報期間，有兩種方式可以補申報，一種是稅額試算通知書案件，可在9月10日前補報；另一種則是自行填寫申報書寄到國稅局。

南區國稅局表示，民眾若忘了申報綜所稅，應儘速辦理補報，趕在國稅局啟動調查、或遭他人檢舉前，自動補報補繳並加計利息，才可免予處罰。共有兩種補報方式。

首先，稅額試算通知書案件，國稅局提醒，要留意時間限制，只到今年9月10日前。退稅或不補不退案件，納稅人可填寫「確認申報書」、「退稅確認申報書」，送到戶籍所在地國稅局。

若為繳稅案件，則要填寫綜所稅自動補稅繳款書，以現金向金融機構繳稅並加計利息，繳稅後的繳款書可自行留存，免再送國稅局。

第二種方式是採人工方式，自行填寫申報書，退稅或不補不退案件，將申報書寄至「戶籍所在地」國稅局；若為繳稅案件，也是要填寫補稅繳款書，以現金繳納，並將申報書及相關附件送到國稅局。

國稅局提醒，《所得稅法》規定，個人除全年所得總額不超過當年度規定的免稅額及 標準扣除額【標準扣除額】個人綜合所得稅除了基本免稅額之外，還有扣除額的節稅權利可以降低累進稅負。「標準扣除額」即屬基本扣除額的一種，並沒有特殊列報條件，任何一個申報戶都有權利在辦理所得稅結算申報時，採用標準扣除額節稅。不過，標準扣除額與列舉扣除額只能擇一扣除，不能同時選用。 合計數者，可免申報外，其餘納稅人應依規定辦理結算申報。

已完成申報的民眾，如過了申報期才發現有遺漏或錯誤，不論原申報採何種方式，都要填寫一份正確申報書，向戶籍國稅局辦理更正申報。