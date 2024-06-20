中獎發票PO網 小心盜領
曾有民眾統一發票中獎，開心上傳到社群平台分享，結果獎金遭到盜領。財政部南區國稅局提醒，中獎發票放上網，記得遮蔽發票「QR Code」及「隨機碼」。
南區國稅局表示，為提升統一發票兌獎便利性，財政部推出統一發票兌獎APP，透過拍攝中獎電子發票證明聯上傳，並設定匯款帳戶，就能輕鬆兌領五、六獎及雲端發票專屬百元獎獎金。
南區國稅局近期查獲有民眾上網搜尋他人張貼的中獎電子發票證明聯照片，以手機掃描QR Code，利用兌獎App掃描領獎功能及設定領獎匯款帳戶，冒領中獎獎金，經地方法院判決確定，除了返還詐領金額外，還被依觸犯刑法詐欺取財罪論處。
國稅局提醒民眾，分享中獎發票喜悅時，務必留意po網的發票資訊，並妥善保存中獎發票正本。若遇到中獎獎金遭冒領，可留存相關具體事證，以利國稅局查明。至於以不正當方法套取或冒領獎金，依規定應追回獎金，並移送司法機關究辦。
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