申報營所稅 別漏八種收入
財政部台北國稅局指出，公司申報營所稅時，除非法令有特別規定，否則相關收入都應併入營所稅申報，常見有八種收入容易漏報，包含政府補助款、海關退稅、違約金收入等。
台北國稅局表示，部分營利事業因誤解法令或疏忽，導致發生短漏報收入，遭到國稅局補稅處罰。國稅局列出常見八大樣態，提醒企業務必留意申報規定，避免遺漏。
首先是各級政府各項補助款收入，除非法律明定免稅，否則皆應列入申報；第二，保險理賠收入；第三，金融機構利息收入；第四，結清領回已提撥的勞工退休準備金專戶賸餘款收入；第五，外銷出口收入；第六，海關退稅收入；第七，違約金收入；第八，退還減徵貨物稅收入。
國稅局呼籲，營利事業應審視申報狀況，避免短漏報收入，若在申報後才發現有短漏報所得，在未經檢舉、未經調查前可主動補報補繳，可加計利息免罰。
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