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會計師提醒 跨國併購 留意最低稅負制

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
全球最低稅負制（GloBE）今年上路。 聯合報系資料庫
全球最低稅負制（GloBE）今年上路。 聯合報系資料庫

全球最低稅負制（GloBE）今年上路，勤業眾信稅務部資深會計師廖哲莉表示，GloBE對跨國企業併購交易也將產生重大影響，包括在稅務、盡職調查兩面向，建議買賣雙方應及早在談判前期將GloBE納入考量。

首先，無論何種類型的併購交易，都可能影響買賣雙方是否適用GloBE。由於GloBE設有集團總收入達7.5億歐元的適用門檻，對買方而言，要考慮收購標的後是否達到GloBE適用門檻，若收購前就已落在適用範圍，則要考慮交易標的的有效稅率、是否實質營運等，綜合判斷會不會影響併購後的GloBE稅負。

財劃法審查最新進度
財劃法審查最新進度

而對賣方而言，若原本已適用GloBE，則須關注出售後是否就不適用GloBE、交易後是否還有後續GloBE稅務責任等。

另外若涉及合資、持有部分股權或少數股權的併購交易，交易雙方須共同管理GloBE影響，例如補充稅款分擔、稅務遵循等。若涉及到跨境併購，稅務就更加複雜。

其次，在併購的盡職調查方面，在GloBE機制下，標的公司可能須負擔其他關係企業補充稅，併購買方可能要求賣方提供非屬交易標的營運個體資訊，可能涉及賣方集團機敏資訊，無疑增加盡職調查難度。

由於GloBE相關資料眾多，包含不屬於傳統稅務盡職調查的資料，例如會計帳和財報工作底稿、遞延所得稅資產和負債的計算、國別報告等，雙方溝通成本將提高，買方對資料品質疑慮，也可能影響交易價格甚至降低買方意願。

廖哲莉建議，從事併購時應釐清、分配和談判買賣雙方間的新風險。首先，合約條款應說明買賣雙方GloBE風險分攤，再者，聲明與保證條款中納入對財報準確性的保證、對遞延所得稅資產與負債的確認、賣方作出的GloBE選擇等。

併購 所得稅 財報

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