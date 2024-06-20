快訊

美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

西門町50年排骨飯老店驚傳頂讓！饕客不捨：盼傳承下去

財劃法修正 下會期再戰 立院審查未進入逐條討論

經濟日報／ 記者呂俊儀翁至威／台北報導
立法院財政委員會19日審查《財政收支劃分法》修法，未進入逐條討論，修法可能留待下會期再戰。財政部長莊翠雲（左二）。 聯合報系資料庫
立法院財政委員會19日審查《財政收支劃分法》修法，未進入逐條討論，修法可能留待下會期再戰。財政部長莊翠雲（左二）。 聯合報系資料庫

立法院財政委員會昨（19）日審查《財政收支劃分法》修法，未進入逐條討論，修法可能留待下會期再戰。不過財委會通過臨時提案，請財政部在下會期開議前提出政院修法版本，再來討論。

昨日不少區域立委皆出席為選區發聲，唯一共識是財劃法有修正必要，但因各地方重視指標不同，共識難尋，昨日雖經過一番討論，但並未進入深水區，財政部長莊翠雲對於修法期程也並未鬆口。

財劃法審查最新進度
財劃法審查最新進度

國民黨立委賴士葆等人臨時提案，請財政部在下會期開議前提出政院修法版本，但民進黨立委郭國文認為，共識尚未凝聚，不要押日期，應從長計議，這是為求慎重，而非拖延。

莊翠雲表示，對於立委、各界意見，她都有認真聽、認真了解，也認為應修財劃法，但各地方政府對如何分配，皆表達對自身有利指標，財政部希望參採指標必須具體、客觀、具普遍性。

莊翠雲強調，目前意見仍分歧，共識無法凝聚，即使快速推出版本，也是枉然，財政部絕非藉故推託，是希望能夠周延蒐集意見。

對於是否請財政部下會期前提出版本，朝野昨日激烈交鋒，國民黨立委賴士葆、王鴻薇、陳玉珍等人皆認為，應該訂出期程，不能讓行政單位一拖再拖；民進黨郭國文、李坤城等人則認為事緩則圓，應再多溝通。

最後財委會罕見動用表決，在場藍白立委贊成五票、綠委反對三票，通過臨時提案，請財政部下會期開議前提出版本。

莊翠雲會後受訪時表示，該怎麼辦就怎麼辦。對於地方財政，她會前受訪表示，財劃法除了財權劃分，「事權」也要一併考量，涉及地方制度法等。精省前有關收入約1,500億元到中央，但中央同時承接省府業務，支出2,800億元，換言之，中央未在精省後得到更多財源，相對還多支出1,300億元。

支出移轉部分，莊翠雲說，如勞健保、老農津貼等在2024年達到1,000億元，原本地方支出移轉至中央。財源分配也要考量到事權及支出變動。

國民黨 財劃法 財政部

延伸閱讀

總統成立3委員會 賴士葆嗆沒用：能源政策被非核家園綁架

財劃法仍缺財政部版本 藍憂技術性拖延

財劃法下會期再戰 財委會要求第二會期提院版

財劃法修正 莊翠雲：不要為修而修、獲共識更重要

相關新聞

財劃法修正 下會期再戰 立院審查未進入逐條討論

立法院財政委員會昨（19）日審查《財政收支劃分法》修法，未進入逐條討論，修法可能留待下會期再戰。不過財委會通過臨時提案，...

會計師提醒 跨國併購 留意最低稅負制

全球最低稅負制（GloBE）今年上路，勤業眾信稅務部資深會計師廖哲莉表示，GloBE對跨國企業併購交易也將產生重大影響，...

申報營所稅 別漏八種收入

財政部台北國稅局指出，公司申報營所稅時，除非法令有特別規定，否則相關收入都應併入營所稅申報，常見有八種收入容易漏報，包含...

繼承人協議分割遺產 南區國稅局：不課贈與稅

財政部南區國稅局表示，繼承人持國稅局核發的遺產稅繳清或免稅等證明書辦理遺產分割登記，不論繼承人間如何協議分割遺產，均不課...

財劃法仍缺財政部版本 藍憂技術性拖延

「財政部應提出原則性的指標！」（民眾黨立委黃珊珊）、「就算財政部沒有版本，修法也可以逐條往下走」（國民黨立委賴士葆）、「法案複雜度高，應給予財政部更多時間研議」（民進黨立委郭國文）。立法院19日審查《財劃法》修正案，財政部希望有更多時間研擬政院版本，但三黨想法各異。

囤房稅2.0來了 留意三變動

囤房稅2.0即將於7月1日上路，地方稅務局提醒三大變動。首先，非自住住家從縣市歸戶改為全國歸戶，其次，若共有房屋，持有者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。