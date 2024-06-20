財劃法修正 下會期再戰 立院審查未進入逐條討論

立法院財政委員會昨（19）日審查《財政收支劃分法》修法，未進入逐條討論，修法可能留待下會期再戰。不過財委會通過臨時提案，請財政部在下會期開議前提出政院修法版本，再來討論。

昨日不少區域立委皆出席為選區發聲，唯一共識是財劃法有修正必要，但因各地方重視指標不同，共識難尋，昨日雖經過一番討論，但並未進入深水區，財政部長莊翠雲對於修法期程也並未鬆口。

財劃法審查最新進度

國民黨立委賴士葆等人臨時提案，請財政部在下會期開議前提出政院修法版本，但民進黨立委郭國文認為，共識尚未凝聚，不要押日期，應從長計議，這是為求慎重，而非拖延。

莊翠雲表示，對於立委、各界意見，她都有認真聽、認真了解，也認為應修財劃法，但各地方政府對如何分配，皆表達對自身有利指標，財政部希望參採指標必須具體、客觀、具普遍性。

莊翠雲強調，目前意見仍分歧，共識無法凝聚，即使快速推出版本，也是枉然，財政部絕非藉故推託，是希望能夠周延蒐集意見。

對於是否請財政部下會期前提出版本，朝野昨日激烈交鋒，國民黨立委賴士葆、王鴻薇、陳玉珍等人皆認為，應該訂出期程，不能讓行政單位一拖再拖；民進黨郭國文、李坤城等人則認為事緩則圓，應再多溝通。

最後財委會罕見動用表決，在場藍白立委贊成五票、綠委反對三票，通過臨時提案，請財政部下會期開議前提出版本。

莊翠雲會後受訪時表示，該怎麼辦就怎麼辦。對於地方財政，她會前受訪表示，財劃法除了財權劃分，「事權」也要一併考量，涉及地方制度法等。精省前有關收入約1,500億元到中央，但中央同時承接省府業務，支出2,800億元，換言之，中央未在精省後得到更多財源，相對還多支出1,300億元。

支出移轉部分，莊翠雲說，如勞健保、老農津貼等在2024年達到1,000億元，原本地方支出移轉至中央。財源分配也要考量到事權及支出變動。

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