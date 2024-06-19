繼承人協議分割遺產 南區國稅局：不課贈與稅
財政部南區國稅局表示，繼承人持國稅局核發的遺產稅繳清或免稅等證明書辦理遺產分割登記，不論繼承人間如何協議分割遺產，均不課徵贈與稅。
南區國稅局指出，近來常有民眾詢問，繼承人未依民法應繼分辦理遺產分割，分得少的人是不是就要來國稅局申報贈與稅？如果要繳贈與稅，還可以向法院拋棄繼承嗎？
國稅局舉例，甲君死亡時，遺有銀行存款2000萬元，繼承人為配偶及2位子女，雖然依民法應繼分規定，3人平均分配，各自取得1/3的遺產，但子女考量其母健康狀況不佳，需要龐大醫療費用，經協議後，母分得1500萬元以保障未來生活開銷，2位子女各分得250萬元，母雖取得較應繼分更多的遺產，惟屬繼承人間的協議，不因此造成繼承人相互間贈與的問題。
南區國稅局說明，民法有關應繼分的規定，目的是在繼承權發生糾紛時，可以確定繼承人應得的權益，如果是繼承人間自行協議分配，有些繼承人取得的遺產比依民法應繼分計算的遺產更多，民法並未予以限制。
因此，繼承人經協議所取得遺產的多寡，不用與應繼分相比較，沒有繼承人間相互為贈與的問題，當然也不用因為擔心被課贈與稅而拋棄繼承。
南區國稅局特別提醒，我國遺產採總遺產稅制，繼承人應於繳納遺產稅後，再就稅後遺產協議分割，繼承人以本身固有財產先行墊繳遺產稅者，應就遺產扣除該筆墊繳稅款後再行分割，始有前述不課徵贈與稅適用。
也就是，繼承人至少應分得相當於所墊繳稅款金額的遺產，否則，將因其固有財產減少，形同實質上對其他繼承人的贈與，即有課徵贈與稅問題。
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