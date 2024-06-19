財劃法仍缺財政部版本 藍憂技術性拖延

「財政部應提出原則性的指標！」（民眾黨立委黃珊珊）、「就算財政部沒有版本，修法也可以逐條往下走」（國民黨立委賴士葆）、「法案複雜度高，應給予財政部更多時間研議」（民進黨立委郭國文）。立法院19日審查《財劃法》修正案，財政部希望有更多時間研擬政院版本，但三黨想法各異。

三黨想法各異

黃珊珊指出，《財劃法》版本差異非常大，還是希望看到財政部的態度，並提出原則性的指標，讓地方政府有所依循。她強調，民眾黨沒有既定的立場，盼能聽取意見、充分討論，但民眾黨修法的兩大原則為：「不影響中央財政過多」與「成立公開透明的委員會」。

賴士葆指出，針對《財劃法》修法，已可以看到國民黨、民眾黨的版本，民進黨立委也有不少提案，代表該議題的政治色彩較少，他建議：「財政部沒有版本，就沒有版本，《憲法》也沒有規定一定要財政院版本才能往下走，可以逐條開始往下談」。

民進黨立委李坤城指出，25年來《財劃法》都沒有修正成功，意味著該法案有高度的爭議性，長期以來，中央、地方都沒有共識。他認為，討論《財劃法》時，錢與權沒有辦法分開談，更要討論各地方政府的責任，如此以免落入各地方政府漫天喊價的狀況。

財部：不要設期限

財政部長莊翠雲指出，針對《財劃法》修正，財政部已請各地方政府表達意見，也都提出對自己有利的指標，但所有指標需要具體、客觀且有普遍性，所以地方政府也要對財政劃分的指標提出解釋。

她指出，財政部會儘速研議《財劃法》修正草案，並提交立法院審議，希望財政委員會不要設定時間限制。

無期限相當於拖延

民進黨立委郭國文支持說，財政部既研議儘速修正版本，與委員會基本立場沒有相左，何必一定要押日期呢？國民黨立委王鴻薇不滿反駁，「當然要押日期，不押日期就是在拖延，我擺明態度就是不相信（財政部會儘速提出版本）」。

王鴻薇指出，如果說沒有日期的話，就是技術上拖延，建請財政部以「下會期開議前為目標」提出版本。郭國文再度表示，此屆立法院還有七個會期，不需要擔憂財政部不會提出法案，尤其該法案複雜度之高，歷經兩屆總統都沒有通過，需要更多時間研擬。

王鴻薇說，就算財政部在下個會期就提出版本，恐怕明年也來不及編預算給地方政府，最樂觀的狀況也要到後年才能編預算，所以不是立法委員任期的問題，而是地方政府自有財源的問題，不應再拖延。

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