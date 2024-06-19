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稅局獵漏 盯新興交易平台

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

電子商務熱絡，中小型網購平台如雨後春筍，財政部北區國稅局表示，稽徵機關會蒐集金流、物流、資訊流等多元資料，選案查核異常案件，並緊盯新興交易平台，提醒商家勿心存僥倖。

國稅局指出，網路賣家為擴大商機，不再限以大型電商平台為銷售管道，也常藉由跨平台及周邊業者完成交易，但也因此常發生未依規定報繳營業稅。

國稅局表示，因應網路賣家整合運用新興交易平台或物流倉儲、系統建置、金流串接、資料分析等連串網路交易周邊業者來完成交易，已漸成主流。為維護租稅公平，國稅局持續蒐集資料，並與商家申報資料勾稽比對，加強查核異常案件。

舉例來說，甲公司2021年及2022年間在某網路平台銷售保健食品，使用訂單管理系統，北區國稅局透過大數據分析，發現甲公司申報銷售額偏低，因此蒐集交易資料，查獲甲公司短漏報銷售額1.3億元，除補稅650萬元，也依法裁罰325萬元。

國稅局 電商 電子商務

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