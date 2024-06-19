醫療院所自費收入 別漏報

財政部高雄國稅局表示，醫療院所在申報執行業務收入時，除全民健保收入、部分負擔及掛號費收入外，別忘了申報「自費收入」，如短漏報自費收入，將被國稅局連補帶罰。

高雄國稅局以眼科醫療院所為例，近來民眾使用手機等科技產品頻繁，帶來藍光、近距離及用眼過度等問題，白內障手術有增加趨勢，置換人工水晶體價格從健保給付到自費數萬元均有。

國稅局每年都會蒐集業者使用人工水晶體自付差額類別、數量，分析申報的自費收入是否合理，由於醫療院所常收取現金，且收費較高的診療費，大部分是病患自費負擔，因此時有隱匿並漏報這類業務收入，國稅局近期查獲轄內某眼科醫療院所，短報向病患收取的自費人工水晶體收入，國稅局調增其收入補稅並處罰鍰。

國稅局提醒，醫療院所為病患提供醫療行為，所收取的自費收入均應確實申報，如有短漏報，在未經檢舉、調查前，應儘速依稅捐稽徵法規定自動向國稅局補報，並加計利息補繳所漏稅款，以免漏稅遭補稅處罰。

國稅局指出，《所得稅法》規定的「執行業務所得」明確定義，只要是執行業務者的業務收入，減除房租或折舊、業務上使用器材設備折舊及修理費，或收取代價提供顧客使用的藥品、材料等成本、業務上僱用人員薪資、執業旅費及其他直接必要費用後的餘額為所得額。