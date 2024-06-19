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囤房稅2.0來了 留意三變動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

囤房稅2.0即將於7月1日上路，地方稅務局提醒三大變動。首先，非自住住家從縣市歸戶改為全國歸戶，其次，若共有房屋，持有者都要分別以一戶歸戶，第三，針對單一自住減稅，可留意適用資格。

為了加重多屋者持有成本，囤房稅2.0改革針對非自住住家用房屋，從原本「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，調高法定稅率為2％至4.8％，且各地方政府都必須按納稅人全國總持有戶數訂定差別稅率，並採「全數累進」方式課徵。

囤房稅修法前後案例說明
囤房稅修法前後案例說明

也就是，超過一定戶數全部適用較高稅率，非分別適用各級距稅率，例如以財政部訂定的六都參考基準來看，持有二戶以內稅率3.2％、三至四戶3.8％、五至六戶4.2％、七戶以上4.8％。

舉例來說，莊小姐在台北市、台中市及宜蘭縣分別持有二戶、二戶、一戶非自住住家房屋。

在修法前，以縣市歸戶時，只要依照各縣市轄內持有的戶數，依當地差別稅率（1.5％至3.6％）來核算房屋稅，也就是台北市二戶均2.4％、台中市二戶均2.4％、宜蘭縣一戶1.5％。

修法後，將採「全國歸戶」，也就是將計算全國持有的總戶數，依所訂差別稅率核算房屋稅。以財政部公告基準假設，位於台北市的二戶均適用五戶稅率4.2％、台中市二戶也適用五戶稅率4.2％、宜蘭縣一戶也適用五戶稅率3.8％，均會大幅提高稅負。

第二項重點，屏東縣政府財稅局提醒，依規定，共有房屋全國戶數計算方式將按各共有人分別以一戶歸戶，代表每個共有人在計算全國歸戶時，均要計算一戶；只有在計算自住住家用房屋全國持有戶數時，本人、配偶及未成年子女共有房屋才以一戶計算。

舉例來說，陳先生單獨持有A屋及B屋，另與林小姐共有C屋，則陳先生全國持有戶數為三戶，林小姐為一戶，但若兩人為配偶關係，在計算自住住家用房屋戶數時，則兩人持有戶數為三戶。

新制第三項重點，就是減輕全國僅持有單一房屋且供自住的家戶房屋稅負擔，實施全國單一自住減稅，針對本人、配偶及未成年子女在全國僅有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下，稅率從1.2％降至1％。

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