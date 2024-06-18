快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市交投熱絡！五月全國個人房地合一稅收創新高 「台中」登稅收王

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

財政部統計資料庫資料顯示，五月全國個人房地合一稅收達62億元、年增率達86%，創下歷年同期新高，反映房市短期交投熱絡；各縣市中，台中市房地合一稅收達10.9億元、居六都稅收王，桃園市則是五月稅收年成長率最高都會區、高達1.5倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，五月全國個人房地合一稅再創歷史新高，主因2016年後買進的不動產，受到近年房價大漲，且出售時適用房地合一稅的數量逐漸增加，再加上今年房市交易暢旺，在房價漲多、適用房地合一稅的交易量體大，帶動全國個人房地合一稅收大增。

據財政部資料顯示，今年五月全國房地合一稅收62億元，不僅創下今年單月新高，同時也是歷年同期新高，市場交易狀況熱絡，且2016年買進後賣出的不動產交易價格大漲，也帶動房地合一稅收大增，台中市則是重回房地合一稅收王，五月個人房地合一稅收10.9億元，年增率達82%。

統計顯示，今年五月的房地合一稅收62億元，較去年同期成長達86%，創下今年單月新高，同時也是歷年五月的同期新高；六都中，台中市五月個人房地合一稅收高達10.9億元、年增82%，居六都稅收王寶座；其次是新北市的10.5億元以及高雄市的9億元，年增率各達92%、115%，台北市稅收8.8億元年增85%，桃園市則是稅收成長王、五月稅收達7.2億元、年增率最高達到158%。

曾敬德表示，個人房地合一稅收持續拉高，反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多；由於2016年後買進出售的屋主，房地合一稅可能會變成交易最重的稅負，他建議，民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可以一買一賣重購退稅，或者利用自用連續設籍滿六年400萬元免稅額度的優惠。

不過曾敬德提醒，購屋人需留意節稅等相關規定，並且保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。

房價 房地合一稅 財政部

延伸閱讀

稅收連七年超徵、估算失準 主計長陳淑姿坦言偏保守應調整

新購屋平均房貸970萬又拉高 關鍵是新青安？補貼後利率最低 已逾4萬人申辦…為何說「別為貸而買」

房市看法樂觀、資金輪動錢進營建股 專家坦言市場的確過熱

相關新聞

房市交投熱絡！五月全國個人房地合一稅收創新高 「台中」登稅收王

據財政部統計資料庫資料顯示，五月全國個人房地合一稅收達62億元、年增率達86%，創下歷年同期新高，反映房市短期交投熱絡；...

稅收挹注長照基金 增三成

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金358.6億元，年增31.4％，又以房地合一稅源增加最多，年增七成、撥入184.1...

電子發票資訊 限時上傳

立法院財政委員會昨（17）日初審通過營業稅法修正案，增訂開立電子發票營業人應依規定時限將發票與相關必要資訊等，傳輸至財政...

綜所稅首批退稅 7月31日入帳

財政部北區國稅局表示，今年申報去年綜所稅符合首批退稅範圍，且選擇直撥退稅的民眾，退稅款將在7月31日入帳。

衛生棉免營業稅修法送朝野協商 財政部不同意理由曝光

立法院財委會17日審查《加值型及非加值型營業稅法》部分條文修正草案，其中，女性生理用品納入免徵營業稅範圍的修正條文，國民...

查新青安人頭戶 各大行庫兵分四路

土地銀行今（17）日將找八大行庫共商新青安防弊機制對策，對於如何找人頭戶，知情人士透露，各大行庫準備兵分四路，從土地謄本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。