房市交投熱絡！五月全國個人房地合一稅收創新高 「台中」登稅收王

據財政部統計資料庫資料顯示，五月全國個人房地合一稅收達62億元、年增率達86%，創下歷年同期新高，反映房市短期交投熱絡；各縣市中，台中市房地合一稅收達10.9億元、居六都稅收王，桃園市則是五月稅收年成長率最高都會區、高達1.5倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，五月全國個人房地合一稅再創歷史新高，主因2016年後買進的不動產，受到近年房價大漲，且出售時適用房地合一稅的數量逐漸增加，再加上今年房市交易暢旺，在房價漲多、適用房地合一稅的交易量體大，帶動全國個人房地合一稅收大增。

據財政部資料顯示，今年五月全國房地合一稅收62億元，不僅創下今年單月新高，同時也是歷年同期新高，市場交易狀況熱絡，且2016年買進後賣出的不動產交易價格大漲，也帶動房地合一稅收大增，台中市則是重回房地合一稅收王，五月個人房地合一稅收10.9億元，年增率達82%。

統計顯示，今年五月的房地合一稅收62億元，較去年同期成長達86%，創下今年單月新高，同時也是歷年五月的同期新高；六都中，台中市五月個人房地合一稅收高達10.9億元、年增82%，居六都稅收王寶座；其次是新北市的10.5億元以及高雄市的9億元，年增率各達92%、115%，台北市稅收8.8億元年增85%，桃園市則是稅收成長王、五月稅收達7.2億元、年增率最高達到158%。

曾敬德表示，個人房地合一稅收持續拉高，反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多；由於2016年後買進出售的屋主，房地合一稅可能會變成交易最重的稅負，他建議，民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可以一買一賣重購退稅，或者利用自用連續設籍滿六年400萬元免稅額度的優惠。

不過曾敬德提醒，購屋人需留意節稅等相關規定，並且保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。

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