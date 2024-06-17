電子發票資訊 限時上傳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院財政委員會昨（17）日初審通過營業稅法修正案，增訂開立電子發票營業人應依規定時限將發票與相關必要資訊等，傳輸至財政部電子發票平台存證，否則可處1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰，且限期未補正或補正不實者，可按次處罰。

立法院財委會昨審查營業稅法修正草案，行政院版本修法主要明訂開立電子發票的營業人，應將統一發票資訊依限上傳至電子發票平台，提升相關規定的法律位階，並增訂罰則。這項修法爭議不大，昨日初審通過。

不過包括民進黨、國民黨、民眾黨等跨黨派立委另外提案，為落實性別平權，希望對女性生理用品免徵營業稅，財政部對此持保留態度，一方面擔憂減稅優惠未必能落實到民眾身上，另一方面也擔憂稽徵困難。

由於這部分未達共識，民進黨立委郭國文提出臨時動議，請財政部會商相關部會，擴大提供免費生理用品管道。至於女性生理用品是否免稅，後續仍待協商。

營業稅 財政部 電子發票

延伸閱讀

郭國文酸朱立倫「臨陣脫逃」 國民黨：偷臭賴清德？

國會改革宣講藍綠台南拚場 王鴻薇：郭國文先為搶文件道歉

朝野衝突搶立院秘書長文件逃跑 懲郭國文案交協商

藍提案送紀律委員會 郭國文：國民黨團選擇性移送

相關新聞

稅收挹注長照基金 增三成

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金358.6億元，年增31.4％，又以房地合一稅源增加最多，年增七成、撥入184.1...

電子發票資訊 限時上傳

立法院財政委員會昨（17）日初審通過營業稅法修正案，增訂開立電子發票營業人應依規定時限將發票與相關必要資訊等，傳輸至財政...

綜所稅首批退稅 7月31日入帳

財政部北區國稅局表示，今年申報去年綜所稅符合首批退稅範圍，且選擇直撥退稅的民眾，退稅款將在7月31日入帳。

衛生棉免營業稅修法送朝野協商 財政部不同意理由曝光

立法院財委會17日審查《加值型及非加值型營業稅法》部分條文修正草案，其中，女性生理用品納入免徵營業稅範圍的修正條文，國民...

查新青安人頭戶 各大行庫兵分四路

土地銀行今（17）日將找八大行庫共商新青安防弊機制對策，對於如何找人頭戶，知情人士透露，各大行庫準備兵分四路，從土地謄本...

統籌分配稅款達成率 不理想

立法院本周繼續審查財劃法，預計將再掀朝野大戰。據財政部統計，今年截至5月底，統籌分配稅款共入帳1,460.81億元，受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。