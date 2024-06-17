電子發票資訊 限時上傳
立法院財政委員會昨（17）日初審通過營業稅法修正案，增訂開立電子發票營業人應依規定時限將發票與相關必要資訊等，傳輸至財政部電子發票平台存證，否則可處1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰，且限期未補正或補正不實者，可按次處罰。
立法院財委會昨審查營業稅法修正草案，行政院版本修法主要明訂開立電子發票的營業人，應將統一發票資訊依限上傳至電子發票平台，提升相關規定的法律位階，並增訂罰則。這項修法爭議不大，昨日初審通過。
不過包括民進黨、國民黨、民眾黨等跨黨派立委另外提案，為落實性別平權，希望對女性生理用品免徵營業稅，財政部對此持保留態度，一方面擔憂減稅優惠未必能落實到民眾身上，另一方面也擔憂稽徵困難。
由於這部分未達共識，民進黨立委郭國文提出臨時動議，請財政部會商相關部會，擴大提供免費生理用品管道。至於女性生理用品是否免稅，後續仍待協商。
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