綜所稅首批退稅 7月31日入帳

財政部北區國稅局表示，今年申報去年綜所稅符合首批退稅範圍，且選擇直撥退稅的民眾，退稅款將在7月31日入帳。

北區國稅局表示，民眾今年申報去年綜所稅，在5月1日至31日採用「網路申報」或稅額試算採「線上登錄」、「電話語音確認」回復稅額試算內容，及5月10日前向戶籍所在地國稅局以稅額試算「書面確認」回復的退稅案件，即列入首批退稅範圍，成為退稅早鳥族。

若是採直撥退稅，退稅款將在7月31日入帳；未採直撥退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，再由民眾在兌領有效期間內，亦即7月31日至9月30日間兌領。

符合條件，但尚未申請直撥退稅的民眾，可在6月26日至7月10日期間內至財政部稅務入口網線上申辦，或將國稅局寄發直接劃撥退稅同意書填妥後，在7月10日前向國稅局申請，即可在首批退稅日收到退稅款。

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