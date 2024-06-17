稅收挹注長照基金 增三成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金358.6億元。 聯合報系資料照
財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金358.6億元。 聯合報系資料照

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金358.6億元，年增31.4％，又以房地合一稅源增加最多，年增七成、撥入184.1億元至長照基金。

今年前五月撥入中央特種基金的金融業營業稅實徵淨額182.5億元，年增20.2％；健康福利捐實徵淨額109.3億元、年增5.9％。

圖／經濟日報提供
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另外自今年開始，房地合一稅收餘額至少應有10％撥入住宅基金。今年前五月房地合一稅挹注住宅基金20.4億元、占預算數42.2％。

《長期照顧服務法》於2017年6月實施後，依法成立長照基金，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

來自稅收的財源總計有四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後餘額，今年度預算數為780.9億元。

在稅收財源方面，今年前五月撥入長照基金稅收共358.6億元，與去年同期相比，則增加85.7億元、年增31.4％。

其中來自房地合一稅就有184.1億元，為今年以來長照基金最主要稅收財源；菸稅占比第二、入帳109.3億元；來自遺產稅有48.6億元，贈與稅則有16.4億元。

以各稅目來看，房地合一稅前五月挹注長照基金的稅收年增70％，主要是去年同期受到《平均地權條例》修法、央行連續升息影響，房市處於低點，再加上近期景氣回溫、股市正熱帶動財富增加，以及新青安貸款政策激發出自住的剛性需求，稅收成長較明顯。

另外前五月撥入長照基金的菸稅，年增5.8％；遺產稅年增65.5％；贈與稅則因比較基期高、年減48.3％。

房地合一稅2016年上路後，扣除統籌分配稅款部分，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，由於房地合一稅收年年成長，於2022年時超過菸稅出現交叉，今年從預算數上可觀察到，房地合一稅已成長照基金主力。

房地合一稅 長照

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