稅收挹注長照基金 增三成
財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金358.6億元，年增31.4％，又以房地合一稅源增加最多，年增七成、撥入184.1億元至長照基金。
今年前五月撥入中央特種基金的金融業營業稅實徵淨額182.5億元，年增20.2％；健康福利捐實徵淨額109.3億元、年增5.9％。
另外自今年開始，房地合一稅收餘額至少應有10％撥入住宅基金。今年前五月房地合一稅挹注住宅基金20.4億元、占預算數42.2％。
《長期照顧服務法》於2017年6月實施後，依法成立長照基金，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。
來自稅收的財源總計有四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後餘額，今年度預算數為780.9億元。
在稅收財源方面，今年前五月撥入長照基金稅收共358.6億元，與去年同期相比，則增加85.7億元、年增31.4％。
其中來自房地合一稅就有184.1億元，為今年以來長照基金最主要稅收財源；菸稅占比第二、入帳109.3億元；來自遺產稅有48.6億元，贈與稅則有16.4億元。
以各稅目來看，房地合一稅前五月挹注長照基金的稅收年增70％，主要是去年同期受到《平均地權條例》修法、央行連續升息影響，房市處於低點，再加上近期景氣回溫、股市正熱帶動財富增加，以及新青安貸款政策激發出自住的剛性需求，稅收成長較明顯。
另外前五月撥入長照基金的菸稅，年增5.8％；遺產稅年增65.5％；贈與稅則因比較基期高、年減48.3％。
房地合一稅2016年上路後，扣除統籌分配稅款部分，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，由於房地合一稅收年年成長，於2022年時超過菸稅出現交叉，今年從預算數上可觀察到，房地合一稅已成長照基金主力。
▪ 獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案
▪ 北市2大建商強強聯手 搶民生東路6000坪改建商機
▪ 專家曝桃園人購屋習慣「這2區」最特別 在地人認同：壁壘分明
▪ 預售市場「發爐」 首見連兩月成交1.3萬戶
▪ 搭上AI就飛天？ 嘉義太保土地價格飆漲近六成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言