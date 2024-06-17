衛生棉免營業稅修法送朝野協商 財政部不同意理由曝光

立法院財委會17日審查《加值型及非加值型營業稅法》部分條文修正草案，其中，女性生理用品納入免徵營業稅範圍的修正條文，國民黨、民進黨、民眾黨都有提案且都支持，但財政部認為效益無法真正回饋到消費者身上，且財政部稽徵成本很高，最後女性衛生用品免徵營業稅的第8條修正案全案保留，送院會討論。

《加值型及非加值型營業稅法》的修正內容，包括第6條之1，科技產業園區等名稱修改；第32條之1，規定電子發票資訊期限內要上傳，第48條之2，規定未在期限內上傳的處罰，以及第50條之1，應納稅額加計利息的利率基準日等，均按行政院版本通過。

有爭議的修正條文為p 8條，三黨立委都有提案基於性別平權及國際趨勢，修法將女性生理用品例如衛生棉、衛生棉條、生理褲等月經生理用品，新增為免徵營業稅範圍，共有7項提案。

營業稅率為5％，女性生理用品的營業稅收一年為3.8億元，不過，財政部認為重點不在稅收損失，而是免稅後恐無法反應在衛生棉的售價上，消費者無法獲得實質回饋，以1包59元8片裝的衛生棉為例，5％營業稅是3元，廠商會反應降價的機會很低。

財政部長莊翠雲表示，營業稅是內含在售價裡，如果衛生棉免徵營業稅，最後售價是否真的有反應免徵不得而知，可能無法達到免徵的目的，廠商可以其他成本費用提高了為理由而不降低售價，這真的很難追查，所以衛生棉免徵營業稅的效益，無法真正回饋給消費者。財政部就算要查，成本也很高。

莊翠雲認為，現在衛福部已有提供免費的生理用品，可以考慮增加免費提供的據點，讓有需要的婦女朋友可以方便取用，去年已挹注經費9700萬元，今年經費2億4500萬元，未來可以透過擴大推動月經平權計畫，來達到性別平權目的。

民眾黨立委黃珊珊表示，愛爾蘭、英國、加拿大、肯亞，以及美國部分州對生理用品已免徵營業稅，德國也有減稅，理想上生理用品應該是跟衛生紙一樣普遍，隨手可得，讓所有女性都不必放在包包裡預備，衛生棉等生理用品免徵營業稅的稅損不是很多，但它代表一個先進國家的人權指數，無法全部免費，但至少免稅是先跨出一大步。

財政部賦稅署長宋秀玲指出，女性生理用品免徵營業稅的國家，稅率相對比較高，所以免稅後，售價是否反應很容易發現，例如有些國家的營業稅率20％，減掉20％的營業稅後，馬上可以從售價上發現，但台灣的稅率只有5％，100元跟95元，差距沒有很多，財政部很難了解廠商是否有降價，且相關產品的通路很多元，不只有四大超商，還有小雜貨店，如果價差太少，財政部要追究沒有反應降價是因為其他成本上升，還是其他原因，實在不容易。

國民黨、民進黨、民眾黨立委都有提案修法免徵女性生理用品的營業稅，共計7案，但財政部認為免稅效益無法確保回饋到消費者身上，且稽查成本很高，不同意修法；因此立委郭國文臨時提案，「建請財政部會商相關部分擴大提供免費生理用品之範圍及管道，以落實女性權益之保障」獲得通過，第8條修正條文全案提報院會討論，討論前交付黨團協商。

商品推薦