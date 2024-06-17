商務卡風行 前三大消費項目出列

許多企業用來代墊公務款項的商務卡，在今年１月財政部國稅局宣布開放營利事業可刷卡繳納各類稅款後，也成了企業另類的繳稅工具，根據兆豐銀行統計，新管道上路近半年來，利用公司商務卡所繳納的各類稅別中，以牌照稅高居筆數與累積金額雙冠王，除平均單筆金額超過9千元，在所有稅別中佔比更高達80％，遠超過其他包括營業稅及房屋稅等稅別。

兆豐銀統計也顯示，旅遊、量販百貨、交通 包辦企業簽帳前三名。兆豐指出，其實過去公司行號主要是透過帳戶直接扣款繳稅，今年起為提升繳稅便利性，國稅局特別再添新管道，讓企業可透過「商務卡」或「負責人本人信用卡」來扣繳稅款。

以兆豐銀行為例，透過公司商務卡繳稅，每筆手續費僅為繳稅金額0.2％。惟一份繳款書限用一張信用卡，一但經過授權成功後，不能取消或更正，若不小心繳納錯誤，就得洽稅籍登記所在地國稅局所屬分局稽徵所辦理更正。

兆豐銀行也觀察到除了可用來繳稅，公司商務卡最常消費的前三大通路就是旅遊、量販百貨及交通，且同樣包辦年成長前三名，平均都有3成至5成的成長幅度，推估應與員工旅遊、公司耗材及出差通勤交通工具的代墊費用有關，顯示疫後產業復甦水準已接近過去，無論是提供給員工的旅遊福利或是奔波通勤的出差，都已逐步恢復過去的正常狀態。

兆豐銀行表示，善用公司商務卡其實對企業助益極高，除了無須讓員工自行代墊款項之外，透過商務卡還可獲得現金回饋，像是兆豐的公司商務卡依據國際組織的不同，提供國內0.3~1.1％及國外0.8~1.6％現金回饋無上限的優惠，且透過商務卡也可簡化帳務管理，企業財務單位無須再耗費時間逐筆對帳付款，只要透過帳單與交易明細核對，於繳款截止日前繳款即可。

同時商務卡卡面也能客製化印製公司專屬英文名稱或統一編號，一來增加員工企業認同感，二來也方便消費時開立發票，建議公司行號都可多加善用。

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