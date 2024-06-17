查新青安人頭戶 各大行庫兵分四路

土地銀行今（17）日將找八大行庫共商新青安防弊機制對策，對於如何找人頭戶，知情人士透露，各大行庫準備兵分四路，從土地謄本、借款人年月收入情況、還款來源及方式、是否透過第三人轉帳等態樣著手。

據各大行庫目前網羅態樣，查人頭戶有四種方式。第一，調查土地謄本，是否有限制產權移轉、限制次順位抵押權、限制信託這些註記，以及借款人是否之後有設籍；第二，借款人的年或月收入，是否和所購房屋總價不對稱，例如財資力根本不足以買得起該總價房屋。

第三，調查其還款來源及方式，若還款來源並非本身，或家人，就會列為可疑態樣；第四，透過第三人轉帳或借款人和其他還款來源所留下的通訊電話、電子信箱一致時，就列為可疑態樣。

在借款人的財資力評量，銀行主管指出，以借款1,000萬元、40年期為例，光是本金每月就要還2萬元，倘若加計利息，本息負擔約在2.3萬元左右，若以多數銀行認為每月所得還房貸的支出不宜超過七成來看，月收入該要有3.3萬元以上水準；而倘若買2,000萬房子，因新青安最高額度僅1,000萬元，因此，還要另搭配其他房貸，這時借款人的財資力就要更高，若所買房屋總價和財資力太不對稱，就會被懷疑。

至於防弊轉租當「包租公」，據透露，除了財政部上周表示要和八大行庫作政府資料勾稽外，不只國稅局，內政部也將助陣提供相關資料，由於承租戶現在都可向內政部申請租金補貼，且都得留下居住地址，該資料未來將和八大行庫勾稽，倘若該地址正好和八大行庫新青安貸款案其中的擔保品地址相符，就證明有事後轉租事實。

今日會議上，除上述兩大新防弊措施如何出擊，第三大重點就是未來新青安貸款戶所簽下的「切結書」如何定版。行庫主管指出，具結至少二大事項，一是絕非人頭戶，二是絕對沒有轉租，違反這二大事項，行庫將祭出「處罰條款」。

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