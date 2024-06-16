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新青安人頭戶可疑態樣曝光 內政部將提供資料揪包租公

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新青安的人頭戶可疑態樣曝光，另外內政部將與行庫資料勾稽揪包租公。本報資料照片
新青安的人頭戶可疑態樣曝光，另外內政部將與行庫資料勾稽揪包租公。本報資料照片

土銀將在明日（周一）找八大行庫共商新青安防弊機制的對策，其中對於如何找人頭戶，據知情人士透露，各大行庫將準備兵分四路進行，至於防弊轉租當「包租公」，據透露，除了財政部上周四表示要和八大行庫作政府資料勾稽之外，不只國稅局，連內政部也將加入行列，未來承租戶領取租金補貼時所填寫的居住地資料，將和八大行庫連線勾稽。

據指出，除了財政部將提供國稅局的資料作租金收入資料的勾稽之外，內政部也將助陣提供相關資料，由於承租戶現在都可向內政部申請租金補貼，而且都得留下居住的地址，該資料未來將和八大行庫勾稽，倘若該地址正好和八大行庫新青安貸款案其中的擔保品地址相符，就證明有事後轉租的事實。

根據各大行庫目前網羅的態樣，查人頭戶這四種方式包括：1. 調查土地謄本，是否有限制產權移轉、限制次順位抵押權、限制信託這些註記，以及借款人是否之後有設籍；2. 借款人的年或月收入，是否和所購房屋的總價不對稱，例如財資力根本不足以買得起該總價的房屋；3. 調查其還款來源及方式，若還款來源並非本身，或家人，就會列為可疑態樣；4. 透過第三人轉帳，或是借款人和其他還款來源所留下的通訊電話、email一致時，就列為可疑態樣。

在借款人的財資力評量，銀行主管指出，以借款1千萬元、40年期為例，光是本金每月就要還2萬元，倘若加計利息，本息負擔約在2萬3千元左右，倘若以多數銀行認為每月所得還房貸的支出不宜超過7成來看，月收入該要有3萬3千元以上水準才夠；而倘若買2千萬的房子，因為新青安最高額度只有1千萬元，因此，還要另搭配其他的房貸，這時借款人的財資力就要更高，若所買的房子總價和其財資力太不對稱，就會被懷疑。

而在土銀明天邀集的會議上，除了上述兩大新防弊措施如何出擊，第三大重點，就是未來新青安貸款戶所簽下的「切結書」如何定版。行庫主管指出，具結至少二大事項，一是絕非人頭戶，二是絕對沒有轉租，違反這二大事項，行庫將祭出「處罰條款」；而根據各大行庫的會前共識，倘若違規，即使未被要求提前償還全數房貸，但至少也會取消所有的青安優惠，包括寬限期5年降為一般銀行的2年或3年，利率則要歸還內政部和行庫合力補貼的2碼利率，同時在還完先前補貼利率之後，之後的房貸利率水準，也會從1.775%跳升至2.185%，甚至更高；此外，借款年期原本可40年，將降為30年，甚只有20年。

內政部 房貸 租金補貼

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