新聞中的法律／台美專利優先權申請變easy

為便利企業申請各項專利，經濟部智慧局推動跨國專利優先權證明文件電子交換服務。去年11月我與美國完成簽署「台美專利資料安全交換瞭解備忘錄」，現雙方正在建構、對接資訊系統服務，最快今年底可開放跨國電子交換申請，大幅提升我國人向美國申請專利便利性，亦有助美國企業來台申請專利。

事實上，去年7月我國已進一步與南韓擴大專利電子交換文件範圍，由原先發明專利、新型專利案件，再擴大至設計專利；未來還會新增台美專利文件電子交換，有助業者簡化跨國申請程序，節省申請人規費與紙本遞送時間，建構便利企業國際專利布局環境。

推動跨國專利優先權證明文件電子交換服務，對企業申請專利有很大便利性。舉例來說，A公司去年已在南韓先申請發明專利，今年計畫在台灣提出申請，業者可主張要以南韓申請案作為台灣申請案的基礎案，若無跨國電子交換，A公司就得先向南韓申請證明文件，然後再郵寄回台。

而今台韓有跨國專利優先權證明文件電子交換服務，A公司今年向智慧局申請發明專利時，只要在送進申請文件時聲明同意電子交換，智慧局就會自行透過台韓電子交換服務，取得A公司在南韓申請時的證明文件。

美國與台灣產業互動密切，最快今年底，台美建立跨國專利優先權證明文件電子交換服務，我國公司到美國申請專利、或美國公司來台申請專利，都可因此享有極高便利性，建構有利企業的國際專利布局環境。

智慧局持續致力於電子化服務，專利商標電子申請服務自2008年8月27日上線，至2023年新案電子申請率已達約九成，十餘年來隨資訊科技發展及國人需求，相關服務推陳出新，以因應數位化趨勢。

因應行動設備普及，智慧局「新版商標線上申請系統」自2022年上線，支援行動裝置及跨瀏覽器使用，使用者在五步驟內可完成線上申請；「新版規費線上繳納系統」則自2023年對外開放，簡化操作程序並新增紙本送件線上繳費、憑證申請網路約定扣繳、專利年費定期扣繳管理及信用卡繳費等多項線上服務。

為提供主動式及個人化的專利商標案件管理資訊，並簡化公文簽收與費用繳納程序，智慧局2023年提供「我的儀表板」服務，讓使用者不須再安裝特殊專用軟體，即可透過憑證線上領取電子公文及查看申請中案件資訊，同時提供費用資訊進行線上繳費，提升案件管理效率。

在其他線上服務方面，亦於去年元月開放電子證書申請，透過特定網址或電子公文即可下載，以無紙化方式提升證書取得及保存便利性，讓權利人能更便於攜帶與展示，減少紙張印製與寄送成本。智慧局未來仍將與時俱進提供有利於企業申請專利的各項電子化作業環境。

（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智採訪整理）