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公司放貸未收利息 仍應設算收入課稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 圖／聯合報系資料照片
財政部。 圖／聯合報系資料照片

財政部中區國稅局表示，公司出借資金給他人，若未收取利息，或雙方約定利息偏低，仍應依《所得稅法》規定設算利息收入課稅。

所得稅法規定，公司的資金借給股東或任何他人，若未收取利息，或約定利息偏低，除了屬預支職工薪資外，應按資金出借期間所屬年度的1月1日臺灣銀行基準利率，計算公司利息收入課稅。

國稅局舉例，甲公司去年1月1日將1,000萬元資金借給股東，結果未收取利息，直到當年年底股東尚未還款，甲公司今年申報去年營所稅時，應按照去年元旦的臺銀基準利率2.867％計算利息收入，共28萬6,700元計入課稅。

國稅局 所得稅 股東

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