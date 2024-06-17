統籌分配稅款達成率 不理想

立法院本周繼續審查財劃法，預計將再掀朝野大戰。據財政部統計，今年截至5月底，統籌分配稅款共入帳1,460.81億元，受到營所稅大幅衰退影響，前五月統籌稅款達成率僅約三成七，能否達成全年目標待觀察。

立院財委會19日將續審查《財政收支劃分法》修法，包括在野黨團與立委提出的財劃法修正草案共17案，但目前尚無行政院或民進黨團版本財劃法修正草案。

國民黨表示，財劃法多年未修，為使財源合理分配，希望今年完成三讀；但民進黨認為，目前版本對於國家財政結構有重大影響，不能貿然通過。

今年前五月中央統籌分配稅款收入 圖／經濟日報提供

依現行「中央統籌分配稅款分配辦法」，中央統籌分配稅款來源包括所得稅總收入10％、營業稅總收入減除依法提撥之統一發票給獎獎金後40％、貨物稅總收入10％、以及在縣市徵起土地增值稅20％。

今年度中央統籌分配款收入預估數為3,896.56億元，其中國稅3,856.21億元、地方稅為40.35億元。據統計，今年1至5月，國稅累計實際收入為1,447.51億元、達成率為37.54％。

普通統籌累計收入1,373.96億元、達成率37.49％；作為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費的特別統籌累計收入86.85億元、達成率35.54％。

從細項稅目觀察，前五月累計來自所得稅收入264.41億元。綜所稅雖因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報自繳稅款增加，但營所稅受到上市櫃公司去年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少，增減抵銷後，所得稅達成率16.39％。

來自營業稅部分，累計收入1,114.83億元，達成率53.69％，主因升息導致金融業營業稅增加，加上國內需求穩定，且原油、電子零組件、電腦及其附屬單元等進口稅額增加，推升營業稅。

地方稅部分，土增稅因大額徵起案件增加，帶動稅收，來自土增稅收入為13.3億元，達成率為32.96％。

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