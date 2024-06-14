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財部：他益信託房地符合5要件 適用優惠自住稅率

中央社／ 台北14日電
圖為台中房市示意圖。圖/本報資料照片
圖為台中房市示意圖。圖/本報資料照片

財政部核釋，他益信託房地若符合5大條件，包含受益人為委託人配偶或已成年子女，且領有身心障礙證明等，受益人視同房地所有權人，該信託房地可適用較優惠的自住稅率，課徵地價稅、房屋稅

現行除自益信託（委託人與受益人同屬一人）房地，遺囑信託房地也能申請按自住用稅率，課徵地價稅、房屋稅；財政部賦稅署發布解釋令，這次放寬他益信託（委託人與受益人非同一人）房地，符合要件也可適用。

首先，受益人為委託人的配偶或已成年子女，且依身心障礙者權益保障法，領有身心障礙證明；或為精神衛生法第3條第4款規定的病人；或受益人為委託人的未成年子女。

第二，信託契約明定信託財產供受益人本人、配偶或直系親屬居住使用，不得處分、出售或移轉於第三人。

第三，受益人已確定並享有全部信託利益，且委託人未保留變更受益人的權利。第四，受益人本人、配偶或直系親屬實際居住使用該信託房地，並辦竣戶籍登記。

第五，信託房地應符合土地稅法、房屋稅條例相關規定，且無出租或供營業使用；另外，受益人本人、配偶及其未成年受扶養親屬，適用自用住宅用地稅率以1處為限，受益人本人、配偶及未成年子女自住使用的房屋，全國合計3戶以內。

人本 房屋稅

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