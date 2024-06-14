資誠成立家事與高齡權益部門 提供跨專業多元整合服務

PwC Taiwan 成立「家事與高齡權益部門」，提供以安心、安全、安居為導向的跨專業多元整合規劃與服務，服務範疇包括幸福樂齡與尊嚴自主、財產保全、家族和諧、家事衝突緩解、危機處理、家族事業傳承、稅務管理。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，台灣的家庭型態逐漸轉變為高齡、少子、單身、多元化，高齡者面臨安居、財產規劃、家事議題與家族傳承等各種需求。PwC Taiwan 成立家事與高齡權益部門，提供跨專業多元整合服務，協助客戶迎接幸福且尊嚴自主的樂齡人生。

普華商務法律事務所家事與高齡權益服務主持律師賴芳玉指出，高齡單身者要過幸福且自主的獨居生活，可透過信託、意定監護契約及遺囑預立等方式，規劃完善的生活照顧與財產管理；萬一失智或失能，也能保障醫療照護需求及保全財產。她表示，許多家事問題是因婚姻而起，其實結婚可以結人不結財，婚前可透過婚姻契約及夫妻財產制，事先規劃雙方財產。萬一不合無法相處，離婚所衍生財產、子女監護權等家事紛爭，除了傳統訴訟和協議離婚，也可透過調解離婚，避免雙方對簿公堂再次互相傷害。

資誠聯合會計師事務所家事與高齡權益服務主持會計師蔡晏潭指出，高齡者應優先保留足夠的財富預留作為自身幸福安居之用，可使用工具包括以房養老、安養信託、家庭福利信託規劃，以及長照養生園區規劃等，以保障高齡者之安居及醫療照顧需求。

家事事件中家人爭產時有所聞，普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，為了避免「扶養時是家人、繼承時是外人」，可運用聲請監護或輔助宣告、預立遺囑、信託機制等方式事先做好安排，避免家人爭產。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，家族企業可透過專業機構設計適合的治理機制，以解決內部衝突；並舉行家族聚會及家族董事會來強化交流，由可被信賴之會計師及律師協助溝通，以及適時導入心理專業、設計家族願景營等活動，促進家族世代共老、共榮與共好。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允指出，家族企業可建立家族辦公室協助管理財富與家族事務。並透過閉鎖性公司、境內外信託機制來確保家族企業長遠發展，同時透過家族憲法的制定與落實來傳承核心精神並凝聚家族共識。因應 ESG 趨勢，亦可規劃家族公益事業的成立與運作模式，確保達成 ESG 目標。

普華商務法律事務所合夥律師張家健表示，面臨地緣政治風險，可思考如何規劃海外居留與資產配置，輔以移民前後的稅務規劃，以提高資金運用能力，滿足未來生活所需。

高齡者面臨財富傳承議題，PwC Taiwan 建議應提前進行遺產稅與贈與稅的管理規劃及申報、因應房地合一稅及 CFC 等所得稅，應諮詢專業人士擬定股權與不動產稅負優化方案，盤點準備最適繳稅來源，以完善稅務管理、做到最適理財規劃。

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