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開會時間逾管委會任期 所有權人會議仍屬有效
內政部日前公布最新函釋，管委會在任期內決定召開區分所有權人會議日期，但如果開會時間已逾管委會任期，雖然召集人身分喪失，會議仍然有效；至於會議的決議內容是否有效，就必須依照個案事實認定。
《公寓大廈管理條例》規範區權人會議召開、管理委員選任等事項。不過現代人生活忙碌，管委會要召開區權會常面臨難以成會的窘境。
依公寓大廈管理條例，未依規定召開的區權會視同無效，同時管委會在任期屆滿日起，視同解任，近期台中市政府向國土署詢問管委會任期與開會日期的競合問題，國土署發布解釋函令。
官員解釋，管委會依規定在任期內負有召集義務，可召開區權會，無涉開會時間，也就是說，管委會在任期內決定的開會日期，即便是在任期結束後，會議依然有效，但管委會成員當天將不具有召集人身分。
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