道路土地符二條件 免地價稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台中市地方稅務局表示，民眾持有的道路土地，如果同時符合無償供公眾通行、非屬建造房屋應保留的法定空地等兩條件，可申請道路土地免徵地價稅

地稅局提醒，土地若符合條件、尚未申請減免地價稅者，可在地價稅開徵40日前，亦即今年9月22日前申請；逾期申請者，自申請次年開始適用。

地稅局表示，若土地為建築房屋應保留的法定空地，等於是法律強制規範建地須留設的空地，仍無法適用免徵地價稅。

地稅局解釋，因法定空地為使建物便於日照、通風、採光或防火，維持環境品質，對居民而言，該法定空地不只供大眾通行，也可計入建蔽率，享較優良居住品質與環境空間；故法定空地供道路使用須繳地價稅。

地價稅

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