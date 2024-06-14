直系姻親設籍 適用自宅優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
地上房屋若有土地所有權人之直系姻親，包括媳婦、女婿、岳父母或公婆等設立戶籍，同樣也符合自用住宅用地設籍規定。 聯合報系資料庫
地上房屋若有土地所有權人之直系姻親，包括媳婦、女婿、岳父母或公婆等設立戶籍，同樣也符合自用住宅用地設籍規定。 聯合報系資料庫

彰化縣地方稅務局提醒，直系親屬除直系血親外，還包含直系姻親，也就是說，地上房屋若有土地所有權人之直系姻親，包括媳婦、女婿、岳父母或公婆等設立戶籍，同樣也符合自用住宅用地設籍規定。

地價稅每年開徵一次，繳納期間為每年11月1日至11月30日，課稅期間為每年1月1日至12月3日，由於地價稅按年計課，就算經過買賣轉手，仍以8月31日為納稅義務基準日，當日地政機關土地登記簿所載土地所有權人，即當年地價稅納稅義務人，應繳納全年地價稅。

地方稅務局表示，土地按自用住宅用地稅率課徵地價稅必須符合五大要件。

首先，土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記；其次房屋無出租或營業；第三，地上房屋為土地所有權人或配偶、直系親屬所有；第四，都市土地面積未超過300平方公尺、非都市土地面積未超過700平方公尺；第五，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，以一處為限。

民眾通常都會思考該如何突破「一處」限制。地方稅務局指出，若擁有二處以上的自用住宅時，則可一處以本人、配偶或未成年子女設籍，第二處以上，可以成年子女、祖父母、父母、岳父母等直系親屬其中一人辦竣戶籍登記，在其他條件都符合的情形下，還是可不受一處的限制，全部可適用優惠稅率。

地價稅 媳婦 自用住宅

延伸閱讀

囤房稅2.0將於7/1上路 新竹市仍有5萬自住房屋未登記

國土計畫法說明會爆滿 農民不滿：應刪檢舉獎金 不要造成對立

參照新竹縣經驗 鍾東錦財政因應之道「把餅做大」

萡子寮水產精品加值產業園區招商 縣府祭獎勵補助地價稅、房屋稅

相關新聞

買賣未上市股 避開四大稅務雷區

財政部北區國稅局表示，投資人私人間買賣未上市櫃股票，常見有四大稅務雷區，包含買賣未簽證股票、繼承或贈與取得、法院拍賣取得...

直系姻親設籍 適用自宅優稅

彰化縣地方稅務局提醒，直系親屬除直系血親外，還包含直系姻親，也就是說，地上房屋若有土地所有權人之直系姻親，包括媳婦、女婿...

開會時間逾管委會任期 所有權人會議仍屬有效

內政部日前公布最新函釋，管委會在任期內決定召開區分所有權人會議日期，但如果開會時間已逾管委會任期，雖然召集人身分喪失，會...

道路土地符二條件 免地價稅

台中市地方稅務局表示，民眾持有的道路土地，如果同時符合無償供公眾通行、非屬建造房屋應保留的法定空地等兩條件，可申請道路土...

海關前五個月查獲350公斤未檢疫豬肉 旅客行李占比最多逾6成

暑假旅遊旺季將至，財政部今天表示，今年前5月海關查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品達473件，共349.9公斤，其中以旅客行李查...

婚前爸媽送房...離婚時竟要對半分？律師指小心1情況：不論年齡、先立遺囑

日前有一名網友表示，岳母打算將名下3間市值約6千萬的板橋房子送給太太，雖然目前3間房都出租中，但他計算後發現收益非常不好，想要賣掉改買中南部的房子收租，卻遭到其他網友狂酸，其中有名網友質疑先生「看起來像是想把女方的婚前贈與財產洗成婚後財產」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。