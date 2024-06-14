直系姻親設籍 適用自宅優稅
彰化縣地方稅務局提醒，直系親屬除直系血親外，還包含直系姻親，也就是說，地上房屋若有土地所有權人之直系姻親，包括媳婦、女婿、岳父母或公婆等設立戶籍，同樣也符合自用住宅用地設籍規定。
地價稅每年開徵一次，繳納期間為每年11月1日至11月30日，課稅期間為每年1月1日至12月3日，由於地價稅按年計課，就算經過買賣轉手，仍以8月31日為納稅義務基準日，當日地政機關土地登記簿所載土地所有權人，即當年地價稅納稅義務人，應繳納全年地價稅。
地方稅務局表示，土地按自用住宅用地稅率課徵地價稅必須符合五大要件。
首先，土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記；其次房屋無出租或營業；第三，地上房屋為土地所有權人或配偶、直系親屬所有；第四，都市土地面積未超過300平方公尺、非都市土地面積未超過700平方公尺；第五，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，以一處為限。
民眾通常都會思考該如何突破「一處」限制。地方稅務局指出，若擁有二處以上的自用住宅時，則可一處以本人、配偶或未成年子女設籍，第二處以上，可以成年子女、祖父母、父母、岳父母等直系親屬其中一人辦竣戶籍登記，在其他條件都符合的情形下，還是可不受一處的限制，全部可適用優惠稅率。
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