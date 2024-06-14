買賣未上市股 避開四大稅務雷區

財政部北區國稅局表示，投資人私人間買賣未上市櫃股票，常見有四大稅務雷區，包含買賣未簽證股票、繼承或贈與取得、法院拍賣取得、繳納方式及期限。

北區國稅局表示，依《證券交易稅條例》規定，私人間買賣股票，如未透過證券商，而是由持有人直接出讓給對方，證交稅的代徵人為買受人，由代徵人向賣方按每次交易成交價格，在買賣交割當日依千分之3稅率代徵，並在代徵次日填寫繳款書，繳納國庫。

國稅局提醒四大常見錯誤。首先，民眾轉讓未依《公司法》規定簽證的股票時，多數都知道這類股票因為非屬證交稅條例規定的有價證券，可免徵證交稅，但卻常會忽略，這類交易所得應回歸所得稅法規定，列為財產交易所得課稅，無法適用證所稅停徵。

私人間買賣股票常見課稅雷區

第二，股票若因繼承或贈與而取得，非屬交易行為，免課徵證交稅，但應在申報遺產或贈與稅時，取得稽徵機關核發的免稅、繳清稅款或同意移轉證明書後，再辦理股票移轉登記。

第三，針對法院拍賣取得的股票，國稅局指出，依證交稅條例規定，股票經法院拍賣，依規定拍定人應代徵並繳納證交稅。

最後，要留意繳納方式及期限，國稅局提醒，買受人代徵證交稅後，應持繳款書至金融機構繳納，超商、郵局都不代收，如未在代徵的次日繳納，每逾三日會加收1％滯納金至30日為止。

國稅局呼籲，私人間直接買賣股票時，可多加利用國稅局網站登錄買賣雙方及買賣標的股票相關資料後，列印條碼化繳款書，並檢視所有欄位資料，確認資料無誤後，再持繳款書向代收稅款的金融機構繳納。

國稅局提醒，部分投資人因不熟悉相關規定，而發生短、漏徵證交稅或股票無法辦理過戶登記，提醒民眾注意。

另外，如果是營利事業出售國內上市櫃、未上市櫃股票所得，依所得稅法規定，屬證券交易所得停徵所得稅，依所得基本稅額條例規定，在計算「最低稅負」時應加計這些所得；此外依規定，經國稅局核定的證券交易損失，可自發生年度次年起五年內，從當年度證券交易所得中減除。

商品推薦